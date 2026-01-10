EE.UU, a por Zapatero, ¿será el siguiente? La izquierda tiembla ante la captura de Maduro

José Luis Rodríguez Zapatero tiene motivos de sobra para estar preocupado estos días. Sobre sus actos no pesa una investigación: pesan tres, una de EEUU y dos de España. Y es que su nombre ha aparecido tanto en la investigación por las relaciones con el narcotráfico de Venezuela, como en los tratos previos de Air Europa para implantarse en Venezuela como aerolínea estratégica, como —más allá del caso Koldo— en la investigación por presunto blanqueo de otra de las aerolíneas rescatadas por el Gobierno de Pedro Sánchez: Plus Ultra.

Esa es la línea de investigación interncacional, pero en clave nacional son dos: la trama Koldo y el caso Plus Ultra. Con respecto al primero, Víctor de Aldama ya ha desvelado y la UCO ha confirmado una presencia de Zapatero en los compases previos a la intervención de la trama oficial. Unos pasos en los que Zapatero habría ayudado en los planes de expansión en Venezuela de Air Europa. Pero Aldama también ha aportado una denuncia extra: la de presunto cobro de 10 millones de euros en comisiones por parte de Zapatero y por medio de Panamá a cambio del impulso del rescate de Plus Ultra.