El exdiplomático venezolano William Cárdenas critica a La Sexta por permitir los insultos de las "plañideras" de Maduro

El abogado y exdiplomático venezolano William Cárdenas ha cargado duramente contra La Sexta por dar cabida a un artículo de Antonio Maestre en el que se insulta y estigmatiza a los exiliados venezolanos en España, a los que el colaborador televisivo llega a calificar como "gusanera fascista", "caterva de parásitos", "escoria desagradecida" y "quintacolumna antidemocrática".

En declaraciones a Libertad Digital, Cárdenas considera que el texto de Maestre constituye una incitación al odio contra un colectivo nacional que ha huido en masa de su país por motivos políticos y humanitarios.

"Es una incitación al odio absolutamente inmerecida contra un colectivo al que, por la historia común y los vínculos culturales entre España y Venezuela, se le debería tener consideración y respeto, especialmente en un momento tan difícil como el que han vivido los venezolanos"

Cárdenas recuerda, además, que Venezuela fue durante décadas país de acogida de miles de españoles que huían de la Guerra Civil y de la posguerra, "y nunca se llegó allí a extremos de descalificación como los que ahora se ven en España contra los venezolanos".

"Lloran por Maduro"

Para el exdiplomático, el artículo de Maestre es la expresión de un malestar ideológico de ciertos sectores de la izquierda tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Esto es una reacción de grupos de izquierda que están dolidos por la extracción de Maduro, sin tomar en cuenta que se trata de una acción de un Estado que se ha sentido agredido por la participación del cártel de los Soles y de Maduro en el narcotráfico. Reaccionan con dureza, pero convierten en objetivo de sus bajas pasiones al colectivo venezolano que lleva años huyendo del chavismo"

Cárdenas recuerda que ese régimen ha sido responsable de torturas, asesinatos, persecuciones políticas y crímenes de lesa humanidad, hechos que —subraya— nunca suscitaron indignación alguna en quienes ahora se escandalizan por la caída del dictador.

"Ahora se quejan de la extracción de Maduro, les duele la extracción de Maduro. Son auténticas plañideras, porque muchos han perdido los beneficios que obtenían del régimen chavista, incluidos miembros de Podemos y de la izquierda radical"

La residencia humanitaria: una obligación europea

Cárdenas explica que la residencia temporal por razones humanitarias concedida a más de 200.000 venezolanos no fue una concesión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino el cumplimiento de una normativa europea de 2001 que obliga a los Estados miembros a conceder protección temporal cuando un flujo masivo de personas desborda el sistema ordinario de asilo.

"Eso lo impulsamos en 2018 con la iniciativa 'Un salvavidas para Venezuela', presentada ante el Ministerio del Interior con el respaldo de muchas organizaciones venezolanas. Se trataba de una obligación jurídica derivada del derecho europeo"

Cárdenas añade un dato especialmente incómodo para el relato de Maestre: el propio Gobierno de Pedro Sánchez se opuso inicialmente a esa medida y solo se aplicó tras la presión parlamentaria y la intervención de otras instancias.

Del mismo modo, el exdiplomático también rechaza de plano la idea, sugerida por Maestre, de condicionar el refugio a la ideología política del solicitante.

"Eso sería completamente ilegal y discriminatorio. El asilo no se concede según a qué partido votes, sino según si estás siendo perseguido. En Venezuela se persiguió incluso a personas de izquierdas que no comulgaban con Chávez o Maduro. Es una ignorancia total"

Cárdenas denuncia además que se responsabilice a los venezolanos de la "ultraderechización" de la sociedad española, acusaciones que califica de chivo expiatorio ideológico.

"La mayoría ha venido a trabajar, a curarse, a sobrevivir, y hoy contribuye con su trabajo y con sus impuestos. Lo que contiene ese ataque es completamente abominable"

Responsabilidad de La Sexta

Pero Cárdenas no limita su crítica al articulista, sino que señala directamente a La Sexta por permitir la publicación de un texto que, a su juicio, podría tener relevancia penal.

"No solo es responsable quien profiere el insulto, sino también el medio que permite que se publicite. Insultar de esta manera a un colectivo vulnerable constituye un delito de odio"

En su opinión, la publicación del artículo responde a una complicidad ideológica entre determinados medios y sectores políticos que han respaldado durante años al chavismo.

"Acusan a todo el mundo de ultraderecha, y ahora también a los venezolanos. Es una barbaridad, una instigación directa al odio contra un colectivo que ha sufrido hambre, miedo y persecución"

Cárdenas concluye señalando que el rechazo entre la diáspora venezolana a este tipo de ataques es prácticamente unánime y que no lograrán empañar la esperanza de quienes ven cercano el final del régimen chavista.