En septiembre de 2024, José Ángel Partearroyo, director de participadas y consejero de compañías rescatadas por la SEPI durante diez años –mayo de 2012 a septiembre de 2022–, fichó por Global Exchange, una multinacional salmantina de cambio de divisas en los aeropuertos. La empresa en cuestión había tenido una importante relación con la SEPI: había recibido 45 millones de euros del fondo de rescate de la institución bajo responsabilidad final de María Jesús Montero en febrero de 2022.

El fichaje de Partearroyo no fue inicialmente comunicado ni por la SEPI ni por la compañía española: se formalizó en abril pero se tuvo que filtrar por el mercado.

Partearroyo había sido antes consejero de Air Europa en representación de la SEPI y como consecuencia de la ayuda de 475 millones entregada a la aerolínea de la familia Hidalgo.

Y, tras ese tránsito, llegó un gran destino para el citado directivo al frente de otra de las empresas salvadas por la SEPI. El organismo de Montero autorizó una ayuda para Eurodivisas de 45 millones de euros, 26 millones en un préstamo participativo y 19 en uno ordinario. De fondo estaba el Grupo Global Exchange, integrado por la sociedad holding matriz Eurodivisas y otras firmas dependientes.

Eurodivisas, empresa estratégica

Eurodivisas se dedicaba a la prestación del servicio de cambio de moneda extranjera y reembolso del IVA en aeropuertos. Y fue considerado como empresa estratégica a nivel nacional y para Castilla y León por su impacto social y económico en esta región. Global Exchange era el líder nacional en su sector y número dos del mundo en la prestación de servicios de cambio en aeropuertos internacionales. Su plantilla se elevaba a casi 2.500 empleados a finales de 2019 y tenía presencia en 23 países y en 64 aeropuertos internacionales.

Desde la propia SEPI se señaló en ese momento y a la publicación Economía Digital que no existía "incompatibilidad alguna en el fichaje de Partearroyo por parte de Global Exchange". También se afirmó que "el directivo no participó en el expediente de la compañía salmantina, y que la empresa devolvió la totalidad de la ayuda en julio de 2023".

Partearroyo sabía del rescate a Air Europa y Plus Ultra

Pero, sea como sea, pasados los años, Partearroyo acabó fichado por la citada empresa. Y lo hizo en un momento llamativo: la salida de Partearroyo del cargo de consejero de Air Europa para irse a Global Exchange, en abril de 2024, se produjo dos meses después del estallido del caso Koldo y en las mismas fechas en las que se conocía la imputación de Begoña Gómez por el juez Peinado.

Y hay que recordar que por aquellas fechas, el magistrado Peinado instruía ya el caso Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, en relación con concursos públicos adjudicados por el empresario Juan Carlos Barrabés, y también con el rescate de 475 millones a Air Europa, en pleno conocimiento de las reuniones mantenidas entre la mujer del presidente del Gobierno y el responsable de la compañía beneficiada, Javier Hidalgo.

Y Partearroyo tuvo pleno conocimiento del rescate a Air Europa y Plus Ultra desde su cargo en la SEPI en aquel momento.