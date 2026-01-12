El escrito que confirma que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela

En 2023 fue extraditado el conocido como el Pollo, Hugo Carvajal. Se trataba del exjefe del espionaje venezolano en época de Hugo Chávez. Por aquellas fechas, estaba reclamado ya por la Justicia de EEUU por acusaciones relacionadas con el narcotráfico chavista.

Pero el Pollo no quería ser extraditado y colaboró con la Justicia española intentando demostrar su capacidad para aportar información relevante en nuestro país como argumento para ser mantenido por la Justicia en España y, por lo tanto, evitar la extradición a EEUU.

Fruto de esas negociaciones, el Pollo remitió un manuscrito a la Audiencia Nacional con el objetivo de demostrar su capacidad de entregar información relevante y en él mencionó a José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de los fragmentos de ese documento habla directamente de una información a la que ya se aludió en el pasado: la posible existencia de una mina de oro en Venezuela de la que se habría beneficiado el expresidente español.