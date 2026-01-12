El PSOE está de nuevo en mínimos y un Vox que no deja de crecer acerca a la derecha a los 210 diputados

El PP ganaría las elecciones según las tres encuestas que se publican este lunes y lo haría con una ventaja notable sobre un PSOE, y este es quizá el dato más relevante de todos, que no sólo retoma su senda bajista, sino que lo hace con fuerza, se acerca de nuevo a los mínimos que marcó tras la caída de Santos Cerdán y vuelve a ver como muy posible bajar de los 100 diputados. Mientras tanto, Vox sigue siendo el partido que más sube.

Según el sondeo de NC Report para La Razón el PP tendría el 33,5% de los votos, tres décimas menos que en el publicado en noviembre. Los populares pierden dos puntos desde el pasado mes de junio, si bien podría decirse que la caída está moderándose, ya que en la anterior encuesta la caída fue de 1,4 puntos. Con ese resultado los de Feijóo lograrían entre 145 y 147 diputados.

El PSOE, por su parte, pierde nueve décimas y se queda en el 26,3%, menos de un punto por encima de su peor registro que fue el de junio, tras el estallido del escándalo de Cerdán. Los socialistas se quedarían entre 103 y 105 diputados.

No es que se trate de datos completamente relacionados, pero da la casualidad de que Vox sube las mismas nueve décimas que cae el PSOE. Los de Abascal perforan de nuevo su techo y estarían ya en el 17,6% del voto, con lo que tendrían hasta 62 escaños y un mínimo de 60. Es decir, un hipotético pacto entre los dos partidos de la derecha podría llegar a los 209 representantes en el Congreso, a sólo uno de los dos tercios de la cámara.

Sumar gana cinco de las nueve décimas que pierde el PSOE, por así decirlo, pero sigue en un paupérrimo 6,1% con el que no pasaría de 10 diputados en el mejor de los casos. Podemos, por su parte, gana también tres décimas y se quedaría en 2 o 3 escaños.

Debacle socialista en El País

Por su parte, el sondeo de 40db para El País es todavía más preocupante para los socialistas, ya que no sólo marca una caída todavía mayor del PSOE, sino que además pone al PP en una tendencia de subida bastante sólida: gana cinco décimas para quedarse en el 31,5%, mientras que los de Sánchez pierden nueve y estarían en el 27,1%, su segundo peor dato desde julio del 23 y sólo una décima por encima de la caída tras el cerdanazo. El PSOE se había dejado 2,3 puntos desde octubre, todo un derrumbe.

Como el PP, Vox también sube según 40db: gana cinco décimas y con un 17,9% de intención de voto vuelve a estar en máximos. Aunque en los sondeos de esta firma no se hace asignación de escaños es obvio que con estos datos la mayoría absoluta de PP y Vox rondaría los 200 diputados.

Sumar también crece según esta encuesta, pero lo hace de forma muy limitada: dos décimas para quedarse en el 5,9%. Además, Podemos cae estas mismas dos décimas para quedarse en el 3,5%.

El PSOE, por debajo del 26% en El Español

Por último, la encuesta de Sociométrica para El Español también describe un panorama poco menos que dramático para el PSOE, y eso aún a pesar de que tampoco es buena para el PP, que perdería nueve décimas para quedarse en el 32,5%, que es su peor resultado desde las pasadas elecciones. Pese a ello, los de Feijóo tendría 142 diputados en el Congreso.

Pero es que los socialistas no dejan de caer: se dejan cinco décimas, ya estarían por debajo del 26% –concretamente en el 25,7%, que es su segundo peor resultado de la serie– y se quedarían en 102 escaños, sólo dos por encima de la barrera del centenar.

Y además, mientras el PSOE cae el resto de la izquierda no está para tirar cohetes: Sumar se deja nada más y nada menos que un punto y no pasaría de un 6,5% con el que tendría 9 escasos diputados. Podemos sí gana, precisamente un punto, pero sigue en un pírrico 3,8% y no tendría más que 4 escaños.

Los interesantes trasvases de voto

Las encuestas recogen datos interesantes sobre los trasvases de voto entre los diferentes partidos. Según NC Report el PP mantiene al 83,3% de los votantes que tuvo en 2023, pero cede un 11,9% de ellos a Vox, mientras que recibe de este partido un porcentaje mucho menor. La cesión de votos a los de Abascal se compensa en parte porque el 9,2% de los que votaron a Sánchez ahora se decidirían por Feijóo.

El PSOE, por su parte, sólo retiene a un 70% de su electorado: además de su cesión al PP da también un porcentaje significativo de voto a Vox y, sobre todo, un 10,7% de sus votantes ahora se abstendrían. Por el contrario, los socialistas se aprovechan de la debacle de Sumar y se harían con un 17,9% de los votantes que tuvo Yolanda Dïaz, con una cesión mucho menor en el otro sentido y que es mínima en el caso de Podemos.

Los datos son bastante similares a los que ofrece el sondeo de 40db: el PP retendría el 75% de su electorado en 2023, mientras que el 13% se irían a Vox y el 5% a la abstención. Mientras, recibiría un 4% de los votantes que tuvo el PSOE y un 2% de los que tuvo el partido de Abascal.

El PSOE todavía retiene a menos de los suyos: sólo el 67% de ellos repetirían mientras que al porcentaje de los que se van al PP habría que sumar un 5% que se iría a Vox, un 4% que se decidiría por Yolanda Díaz y cerca de un 10% que se abstendrían.

Por último, para Sociométrica los populares retendrían un 72,5% de su voto, con un 15,9% que se iría a Vox y no sería cambiado por el 6,7% de los socialistas que ahora votaría al PP.

De nuevo el PSOE es el que peor lo pasa entre los tres grandes partidos: sólo retendría al 60% de sus votantes, con un 6,7% que va al PP, un 5,1% que se decide por Vox y un 5,4% que va a Sumar, del que por otro lado se come un 10% de los que votaron a Yolanda Díaz.

Las primeras encuestas del año

Un dato interesante es que el trabajo de campo de todos los sondeos está realizado ya en este mes de enero, con la única excepción de la de 40db, que empezó a hacerlo el 29 de diciembre y acabó el pasado día 5 en una encuesta que ha contado con 2.000 entrevistas.

NC Report ha realizado 1.000 entrevistas entre el 5 y el 9 de enero. Por último, Sociométrica ha hecho 1.300 entrevistas para su sondeo, con un trabajo de campo entre los días 7 y 10 de este mismo mes.