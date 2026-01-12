Jordi Sevilla exige un "cambio de rumbo" y culpa a Sánchez de liderar un Gobierno "bajo chantaje"

El socialista Jordi Sevilla cree que el PSOE debe "recuperar las esencias de la socialdemocracia" y abandonar el "proyecto que huya del mito de las dos Españas condenadas a relacionarse a

garrotazos". Así lo ha explicado en el manifiesto 'Socialdemocracia 21' al que ha tenido acceso Libertad Digital y que ha publicado en redes sociales. "Pedimos un cambio de rumbo político en nuestro partido, ya que el actual nos ha conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías", arranca el manifiesto impulsado por Sevilla, que no recoge ninguna firma y que reivindica una alternativa a Pedro Sánchez.

Asesor en Moncloa con Felipe González y ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero, Sevilla quiere abrir un proceso de debate interno en el PSOE desde la discrepancia con la deriva del Gobierno de Sánchez. El manifiesto cuestiona la línea política seguida por la dirección del presidente del Gobierno bajo una legislatura que "puede ser la primera legislatura de la Democracia sin Presupuestos".

El día que tres encuestas muestran un panorama dramático para el PSOE y la izquierda, Sevilla denuncia que España se está rompiendo y aspira con este movimiento movilizar a militantes y simpatizantes críticos. Aboga por la recuperación del "debate autocrítico" dentro de la formación para superar el "cálculo electoral".

Reivindica la "pluralidad de voces" en un PSOE que ha apostado por los "populismos". También ha advertido la necesidad de un "PSOE donde se asegure el correcto funcionamiento de los mecanismos de transparencia, para evitar que vuelvan a ocurrir casos de corrupción o acoso", en un momento en el que se está investigando la presunta financiación ilegal del partido.

El crítico constata que "España crece", pero advierte de que "no reparte de manera equitativa" los frutos de ese progreso. "Hemos paralizado desde la política de confrontación todas las medidas socialdemócratas necesarias para hacerlo posible, sustituyéndolas por un populismo basado en el cálculo electoral", afirma Sevilla, en una alusión implícita a las cesiones a los socios parlamentarios, como la financiación singular para Cataluña.

"Los socios parlamentarios le obligan, a veces bajo chantaje, a aprobar medidas que poco o nada tienen que ver con una agenda socialista para España", recoge Sevilla.