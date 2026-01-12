Jordi Sevilla exige un "cambio de rumbo" y culpa a Sánchez de liderar un Gobierno "bajo chantaje"

El socialista Jordi Sevilla cree que el PSOE debe "recuperar las esencias de la socialdemocracia" y abandonar el "proyecto que huya del mito de las dos Españas condenadas a relacionarse a garrotazos". Así lo ha explicado en el manifiesto 'Socialdemocracia 21' al que ha tenido acceso Libertad Digital y que ha publicado en redes sociales. "Pedimos un cambio de rumbo político en nuestro partido, ya que el actual nos ha conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías", arranca el manifiesto impulsado por Sevilla, que no recoge ninguna firma y que reivindica una alternativa a Pedro Sánchez.

Asesor en Moncloa con Felipe González y ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero, Sevilla quiere abrir un proceso de debate interno en el PSOE desde la discrepancia con la deriva del Gobierno de Sánchez. El manifiesto cuestiona la línea política seguida por la dirección del presidente del Gobierno bajo una legislatura que "puede ser la primera legislatura de la Democracia sin Presupuestos".

A este manifiesto se han sumado dirigentes políticos como la exsecretaria de Estado y exdiputada, Ana Botella o el exconsejero de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, que mediante un vídeo publicado en redes sociales, han dejado claro su apoyo al proyecto impulsado por Sevilla.

El día que tres encuestas muestran un panorama dramático para el PSOE y la izquierda, Sevilla denuncia que España se está rompiendo y aspira con este movimiento movilizar a militantes y simpatizantes críticos. Aboga por la recuperación del "debate autocrítico" dentro de la formación para superar el "cálculo electoral".

Reivindica la "pluralidad de voces" en un PSOE que ha apostado por los "populismos". También ha advertido la necesidad de un "PSOE donde se asegure el correcto funcionamiento de los mecanismos de transparencia, para evitar que vuelvan a ocurrir casos de corrupción o acoso", en relación con las investigaciones judiciales que afectan a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a las diligencias abiertas por una presunta financiación ilegal del partido y a las denuncias por acoso sexual presentadas por militantes socialistas contra cargos de distintos niveles, entre ellos el exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa, Paco Salazar.

El crítico constata que "España crece", pero advierte de que "no reparte de manera equitativa" los frutos de ese progreso. "Hemos paralizado desde la política de confrontación todas las medidas socialdemócratas necesarias para hacerlo posible, sustituyéndolas por un populismo basado en el cálculo electoral", afirma Sevilla, en una alusión implícita a las cesiones a los socios parlamentarios, como la financiación singular para Cataluña.

"Los socios parlamentarios le obligan, a veces bajo chantaje, a aprobar medidas que poco o nada tienen que ver con una agenda socialista para España", recoge Sevilla.

En Ferraz lo "estudiarán con cariño"

En la dirección socialista aseguran no estar preocupados por la difusión de este manifiesto crítico con la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez y tratan de restarle importancia al advertir de que no provocará una "grieta" en el partido. La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha afirmado en rueda de prensa, tras la primera reunión del año de la Comisión Ejecutiva Federal, que en la formación no existe "ningún miedo al debate público" y que analizarán "con cariño" las reclamaciones planteadas en el texto.

López, no obstante, ha puesto en cuestión el "cambio de rumbo" reclamado desde Sevilla y ha respondido con dureza a sus promotores. "La duda que nos surge es hacia donde. Si quieren dejar de subir el salario mínimo si de lo que estamos hablando es de no subir las pensiones", ha reprochado la dirigente socialista, que ha subrayado que "las propuestas son muy bien recibidas y escuchadas".