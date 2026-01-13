"No tengo información sobre esas reuniones que se han publicado", ha esquivado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ante la insistencia, hasta en dos ocasiones, de los medios de comunicación por esclarecer los encuentros mantenidos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, revelados por este último, y celebrados antes de la ya conocida fotografía en La Moncloa del pasado 8 de enero destinados a facilitar el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz intentó cerrar el asunto recurriendo al habitual discurso del Ejecutivo, limitándose a asegurar que "éste es el Gobierno del diálogo. Ahí están todos los acuerdos que se alcanzan, las más de 50 leyes aprobadas, y eso siempre lleva detrás un trabajo ingente de diálogo, de escucha, de aportaciones, de negociación. Muchísimas veces, como suelo decir, con total discreción para que, luego, con total transparencia también, cuando se alcanzan los acuerdos, se cuentan a la ciudadanía".

Sin confirmar ni desmentir la existencia de dichas reuniones, fuentes gubernamentales se refugian en el ya clásico mantra de "conversaciones privadas y acuerdos públicos", manteniendo un férreo secretismo sobre unos encuentros que resultan clave para garantizar el respaldo de los socios de investidura, en este caso ERC.

La falta de explicaciones claras llevó a los periodistas a insistir de nuevo, aunque Saiz volvió a parapetarse en la misma respuesta. "Le he dicho que no he tenido conocimiento de esas reuniones. Como saben, si el Gobierno es el Gobierno del diálogo, el presidente es el principal exponente de ese Gobierno de diálogo. Y lo importante es que con total transparencia se cuentan los acuerdos alcanzados. Somos un Gobierno que cumple con sus acuerdos y con total transparencia, siempre, se cuentan los acuerdos cuando se alcanzan", sentenció, sin despejar ninguna duda.

Este silencio oficial vuelve a dejar en evidencia que Pedro Sánchez podría haber mantenido reuniones al margen del foco mediático con otros dirigentes políticos, como el fugado Carles Puigdemont o el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, tal y como reveló el exministro José Luis Ábalos, pese a que tanto Otegi como el propio presidente del Gobierno lo han negado públicamente. Desde Moncloa descartan de forma categórica que se hayan producido reuniones privadas, tanto con el dirigente de Junts como con Otegi.