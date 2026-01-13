España supera los 20.000 menas y extutelados: solo el 6% son mujeres

El número de menas -menores extranjeros no acompañados- y jóvenes inmigrantes extutelados, de entre 16 y 23 años, con autorización de residencia en vigor en España, alcanzó en septiembre de 2025 las 20.116 personas, lo que supone un 155,3% más que en junio de 2021, cuando había 7.878, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, analizados por Libertad Digital. Por lo tanto, hay 12.238 jóvenes extranjeros solos más que hace cuatro años. La edad media de estas veinte mil personas es de 19 años.

En cuanto al sexo, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, el porcentaje de mujeres es solo del 6%. En términos de nacionalidad, en 2021, los marroquíes representaban el 76% del total, mientras que a finales del año pasado la cifra descendió al 54%. Las principales nacionalidades actuales son Marruecos (10.921 personas), Gambia (2.567) y Argelia (2.063), Senegal (1.680) y Mali (580 personas).

Principales nacionalidades de los menas -menores extranjeros no acompañados- y jóvenes inmigrantes extutelados en España

A 30 de junio de 2021, del total de menores no acompañados o jóvenes extutelados de 16 a 23 años con autorización de residencia en vigor, el 27% (2.158) pertenecía a la franja de edad de 16 y 17 años. Sin embargo, a 30 de septiembre de 2025 el 17% (3.510 personas) pertenecía a esa franja.

Cuatro años después, el número de personas de 16 y 17 años ha aumentado un 62,7%, mientras que el crecimiento en el grupo de edad de 18 a 23 años ha sido de 190,3%, puesto que se ha pasado de 5.720 a 30 de junio de 2021 a 16.606 a 30 de septiembre de 2025.

Por otro lado, el informe destaca que en septiembre de 2025 casi la totalidad de los menas de 16 y 17 años (97%) ya disponían de una autorización temporal que les habilitaba a residir y trabajar. Sin embargo, el órgano reconoce que, en la práctica, la integración laboral de estas personas era "compleja" por no reconocerse expresamente en su tarjeta de residencia este derecho.