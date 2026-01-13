Jorge Azcón ha invitado a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a participar en la campaña electoral de Aragón para las elecciones del próximo 8 de febrero, a diferencia de lo que hizo su compañera de filas, María Guardiola, que asumió en exclusiva el protagonismo en Extremadura y optó por no invitar a los líderes autonómicos del PP. Desde el equipo del presidente aragonés trasladan a Libertad Digital que contarán con Ayuso "varios días".

Así lo confirma también el equipo de la presidenta madrileña a este periódico, que trabaja ya coordinado con el aragonés para cerrar los detalles y cuadrar agendas. "Estamos a disposición de la campaña del PP de Aragón, como hacemos siempre con el resto, pero aun estamos viendo el encaje de los actos para ver dónde y cuándo les interesa más", señalan.

La presencia de Ayuso tendrá lugar en pleno ascenso de Vox en las encuestas, que recogen hasta un 18% de apoyos a nivel nacional. Un porcentaje similar al obtenido en Extremadura, y que puso en guardia al PP por tratarse de una convocatoria autonómica -talón de Aquiles de Vox-, donde no tenían candidato conocido y ser, además, un territorio tradicionalmente de izquierdas.

La presidenta madrileña es, junto a Juanma Moreno en Andalucía y Alfonso Rueda en Galicia, la única líder del PP que no depende de Vox para gobernar. Se trata de uno de los perfiles que más voto de la derecha aglutina, por lo que su presencia tiene también el objetivo de dirigirse a los votantes de Santiago Abascal, quien asumirá de nuevo el protagonismo de la campaña, en lugar de su candidato, Alejandro Nolasco.

No hay todavía confirmación de que vayan a acudir a Aragón otros presidentes autonómicos del PP, aunque no es descartable, dado el carácter nacional que impregna la campaña. Azcón sigue defendiendo que quiere hablar preferentemente de cuestiones regionales, pero la lectura de los resultados, como ocurrió en Extremadura, será también en clave nacional. De ahí que haya prometido participar en debates o esté concediendo entrevistas a medios nacionales.

Feijóo, también protagonista

La dirección nacional también se volcará con la campaña, en la que estará Alberto Núñez Feijóo protagonizando actos junto a Azcón, y por separado, según confirman fuentes del PP. Toda la maquinaria se ha puesto en marcha para arropar al candidato, asumiendo que tienen una clara vertiente nacional. Por ello, el próximo fin de semana, Feijóo reunirá a los presidentes del PP en Zaragoza para hacer frente común contra el cupo catalán. Asunto que, junto a la corrupción, formará parte de los ejes de campaña para erosionar más a la candidata del PSOE, y exministra portavoz, Pilar Alegría.

El PP espera un gran resultado en Aragón, donde las encuestas le dan en torno a 29 diputados, aunque la fragmentación política de esta comunidad aleja las opciones de alcanzar la mayoría absoluta. Asumido el ascenso de Vox, que recogen todas las encuestas, los populares aspiran a depender lo mínimo de este partido, pudiendo pactar incluso con los regionalistas.

No se trata, en cualquier caso, de un objetivo, dado que María Guardiola ya negocia con los de Santiago Abascal para incluirles en su gobierno, lo que evidencia que no hay rechazo o reticencias a esta posibilidad ante el apoyo masivo de los extremeños a la derecha, que logró sumar un 60% de votos.