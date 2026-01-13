El Tribunal de Cuentas auditará las pulseras antimaltrato tras el caos del Ministerio de Igualdad

Tras el fracaso de las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad, el Tribunal de Cuentas ha informado de que fiscalizará la contratación y el control del servicio de las pulseras telemáticas para maltratadores, una actuación prevista dentro del Programa de Fiscalización 2026 aprobado por el órgano auditor. Según ha informado la institución, esta fiscalización analizará el funcionamiento del sistema de control telemático y su gestión con el objetivo de comprobar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa aplicable.

De este modo, el Tribunal presidido por Enriqueta Chicano analizará también las subvenciones para la mejora del servicio de teleasistencia a víctimas de violencia contra mujeres, financiadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de Pedro Sánchez correspondientes al periodo entre 2021 y 2025, según ha informado este lunes el órgano.

De momento no hay establecida una fecha exacta de publicación de los informes. Sin embargo, desde el Tribunal de Cuentas han asegurado que la intención es "acercar la fecha de fiscalización lo máximo posible" y todo apunta a que los informes se hagan públicos a finales de 2026 o, como muy tarde, a principios del próximo año.

Esta actuación se enmarca en las tres fiscalizaciones relacionadas con la igualdad y la violencia contra las mujeres incluidas en el Programa de Fiscalización 2026, que contempla un total de 118 actuaciones. Asimismo, el programa aprobado para 2026 incluye una fiscalización sobre la creación y puesta en funcionamiento de los centros de asistencia a víctimas de violencia sexual entre 2021 y 2025.

En paralelo, el órgano de Enriqueta Chicano ha destacado el aumento de la fiscalización de la igualdad en España. Según datos ofrecidos por el Tribunal, en 2025, el 70,6% de los informes aprobados incorporaron algún análisis de igualdad, frente al 51% en 2022. Según informan, ese incremento se ha traducido en un mayor número de resultados, con 86 conclusiones y 21 recomendaciones vinculadas a la igualdad el año pasado, frente a las 31 conclusiones y 6 recomendaciones registradas tres años antes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó este año en su memoria correspondiente al 2024 de absoluciones por fallos en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores.

En los últimos meses, cientos de víctimas han visto peligrar su vida después de que las pulseras antimaltrato que administra el Ministerio de Igualdad fallasen. En septiembre, desde el Ministerio liderado por Ana Redondo se excusaron en que las "incidencias técnicas puntuales" que se produjeron en los dispositivos fue como consecuencia de la migración de datos en el momento de cambio de adjudicatario del servicio. Y no solo en septiembre, ya en el mes de noviembre, el sistema volvió a sufrir un fallo que obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas.