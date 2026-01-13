Moncloa acaba admitiendo las reuniones de Sánchez con Junqueras

El Ejecutivo, que presume de transparencia, se ha visto obligado a reconocer los contactos mantenidos en secreto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras antes de su cita oficial en la Moncloa el pasado 8 de enero, en el marco de la negociación del acuerdo para la financiación singular de Cataluña. Tal y como ha avanzado la Cadena SER y ha podido confirmar Libertad Digital, se trataría de dos reuniones, aunque no concretan ni el lugar ni la fecha en que se produjeron.

De este modo, fuentes gubernamentales confirman que Sánchez y Junqueras mantuvieron conversaciones secretas para allanar el camino del acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña, buscando asegurar los apoyos parlamentarios en un momento de especial debilidad para el Gobierno de Pedro Sánchez, acorralado por los escándalos de corrupción y los casos de acoso sexual.

Relacionado Ridícula excusa del Gobierno para tapar las citas secretas de Sánchez y Junqueras

Moncloa ha acabado admitiendo esta información que hasta ahora permanecía oculta, después de que fuera el propio Oriol Junqueras quien la sacara a la luz y tras esquivar el asunto ante la insistencia de la prensa. Este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas preguntaron hasta en dos ocasiones a la ministra portavoz, Elma Saiz, quien evitó confirmar la existencia de dichos encuentros. "No tengo información" y "no tengo conocimiento de estas reuniones", respondió la ministra, eludiendo así cualquier aclaración sobre si se produjeron citas que no hubieran trascendido a la opinión pública.

Tras este ocultamiento, permanece la incógnita de si el presidente del Gobierno ha mantenido también reuniones con otros líderes políticos, como el fugado Carles Puigdemont o el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, encuentros que Moncloa ha negado hasta la fecha.

Esta información se hace pública precisamente un día antes de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúna con los consejeros de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para abordar un modelo de financiación que agrieta el territorio y acentúa la desigualdad entre los españoles.