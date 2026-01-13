Vox "toma nota" de la reunión de Sánchez y Feijóo en plena negociación en Extremadura: "El PP no aprende"

La reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el próximo lunes para hablar de Ucrania podría repercutir en las negociaciones que el PP mantiene con Vox en Extremadura, según ha advertido la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, en rueda de prensa desde el Congreso. "El PP no aprende y no escucha", ha dicho, recordando que en Extremadura la derecha sumó un 60% de apoyos y, ahora, el líder de los populares "tiende la mano" al PSOE en "su peor momento" para hablar de defensa.

Para Vox, los de Feijóo no han sabido interpretar correctamente el mensaje enviado por los electores al "dar oxígeno a Sánchez" con ese encuentro, convirtiéndose en su "flotador". "La verdadera pinza es la de PP y PSOE", ha dicho Millán. Preguntada por la posibilidad de que ese encuentro afecte a sus contactos con María Guardiola en Extremadura, la portavoz no lo ha descartado, asegurando que "lo apuntaremos".

"Interfiere en el cambio que, si se frustra, será por culpa del PP, no puede ser que hablen de un cambio a los españoles y se reúnan con el PSOE, tendrán que explicarlo", ha dicho. Vox no sólo critica la cita, también el posible envío de tropas a Ucrania, que rechazan de plano.

Aragón y Castilla y León, los próximos

Millán no ha descartado tampoco entrar en futuros gobiernos autonómicos después de que el PP le ofreciera un acuerdo de coalición, que Santiago Abascal ha elevado exigiendo una vicepresidencia y varias consejerías en Extremadura. Según ha dicho la portavoz de Vox "si para asegurar el cambio hay que entrar en los gobiernos, se entrará", abriendo la puerta a hacerlo también en Aragón y Castilla y León.

El escenario electoral que arrojó Extremadura ha hecho virar a ambos partidos. El PP, por primera vez, tendió la mano a Vox para entrar en el gobierno, sin complejos. Y Vox, después de abandonar los gobiernos autonómicos con el PP, pide ahora mayor representación después de mejorar su resultados al entender que los electores le han colocado en esta posición.