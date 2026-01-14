El PP retratará a la izquierda con una declaración institucional a favor de las mujeres iraníes

El Partido Popular ha promovido una declaración institucional en el Congreso de los Diputados en defensa del pueblo iraní y contra el régimen islamista de los ayatollahs que están reprimiendo las protestas de sus ciudadanos, especialmente de las mujeres. Para salir adelante, el texto debe ser apoyado por la unanimidad de los grupos, lo que no está garantizado, dada la postura de los partidos de izquierdas.

Y es que, mientras la ministra de Igualdad, Ana Redondo, muestra su apoyo a las denunciantes de Julio Iglesias y Adolfo Suárez, calla sobre las de Paco Salazar o las mujeres iraníes que se juegan la vida saliendo a la calle para pedir democracia y un trato digno. Una doble vara de medir que quedará en evidencia en el Pleno de este jueves si el PSOE, Podemos o ERC deciden desmarcarse de la propuesta del PP.

El partido de Alberto Núñez Feijóo fue de los primeros en pronunciarse en redes sociales a favor de las protestas en Irán, que han obtenido también el respaldo del presidente de EEUU, Donald Trump. Irene Montero o Ione Belarra guardan silencio sobre la situación de las mujeres iraníes.

Lo que dice la declaración

El texto promovido por el PP recoge que "el Congreso de los Diputados expresa su firme apoyo al pueblo iraní frente a la brutal represión y violación de los derechos humanos ejercidas por la república islámica de los ayatollahs, en el poder desde 1979, que reprime con dureza cualquier disidencia y cuyas imposiciones durante más de 40 años han derivado en una gravísima situación política, social y económica".

En estas semanas la sociedad iraní se ha levantado en decenas de ciudades en todo el país para reclamar un futuro basado en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, independientemente de su sexo, religión u origen étnico"

Asimismo, esta Cámara condena la brutal y desproporcionada represión ejercida por las autoridades iraníes contra las protestas ciudadanas, que ha causado en pocos días miles de víctimas mortales, muchas de ellas tiroteadas a bocajarro y un número incalculable de heridos y detenidos, e insta al cese inmediato de toda forma de violencia contra la población.

El Congreso desea destacar de manera especial la valentía y la tenacidad de las mujeres iraníes, situadas desde hace años en la primera línea contra el régimen, en defensa de sus derechos. Son las principales víctimas de la violencia institucional de un gobierno que mantiene a la población bajo vigilancia, y muy especialmente a ellas.

La imposición del velo simboliza la negación sistemática de la independencia de las mujeres y constituye una manifestación gráfica de la falta de libertad que afecta a toda la sociedad iraní. El lema "Mujeres, Vida, Libertad" sigue siendo la muestra de su liderazgo en la resistencia contra la opresión y la represión.

Exigimos el fin de las gravísimas violaciones de los derechos humanos en el país, el respeto por parte de las autoridades iraníes de las libertades fundamentales de expresión, reunión pacífica, y asociación, y la inmediata liberación de los detenidos por ejercer estos derechos. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de estos valores y el respaldo a quienes luchan por conquistarlos".