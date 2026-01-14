Feijóo responde a Abascal: "Quien no respeta las instituciones, no respeta a España"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a la advertencia lanzada este martes por Santiago Abascal, después de conocer que se reunirá con Pedro Sánchez el próximo lunes para hablar de la política de defensa. "Yo voy por respeto a la presidencia del Gobierno y quien no respeta a la presidencia del Gobierno, no respeta a España", ha dicho en una entrevista en Telecinco.

Feijóo ha mostrado su escepticismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Sánchez, para el que el PP exige pactar todo lo relacionado con defensa de manera global, no sólo el posible envío de tropas a Ucrania cuando se declare la paz. Los populares reclaman también hablar del gasto en defensa para ofrecer cualquier tipo de apoyo que, en todo caso, debe sellarse en el Congreso.

A pesar de las remotas opciones de llegar a un punto en común, el líder del PP sostiene que acude por respeto a las instituciones de España y elude el órdago lanzado por el líder de Vox que aseguró que la cita podría afectar a las negociaciones en Extremadura, insistiendo en la necesidad de pactar un gobierno en la región "porque así lo han dicho el 60% de los electores".

"Es importante preservar la institución de la presidencia del Gobierno, si nos guiamos sólo por el presidente de turno y no preservamos la democracia española, estamos contribuyendo a descalificar las instituciones y la democracia, que es uno de los objetivos de Sánchez", ha insistido Feijóo, criticando la postura de Abascal que se niega a hablar con el presidente del Gobierno o a reunirse con él.

La relación con Vox y el caso Julio Iglesias

Preguntado por las encuestas y el ascenso de Vox, el líder del PP se ha mostrado convencido, una vez más, de que los españoles acabarán eligiendo la papeleta de su partido en el último momento. "Una cosa son las encuestas y otra las elecciones y cuando haya que votar seguro que los españoles hacen una reflexión: si yo quiero que se vaya Sánchez, tengo que votar al PP", ha dicho.

Por último, sobre la polémica denuncia contra Julio Iglesias por varias empleadas que le acusan de acoso sexual, Feijóo ha dicho en varias ocasiones que conoció la noticia con "sorpresa" y ha pedido investigar los hechos, como ya hace la Fiscalía de la Audiencia Nacional, porque se trata de "acusaciones muy graves". "Es necesario que esa investigación se haga y nos digan qué es lo que hay, si es que hay algo, pero necesitamos conocer qué es lo que hay y saber la verdad".