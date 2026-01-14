Zapatero, investigado internacionalmente, su caída más cerca que nunca

Las fiscalías de Francia y Suiza habrían analizado operaciones financieras y contactos vinculados a la actividad internacional de Zapatero tras sus relaciones con la narcodictadura venezolana, en especial su papel como mediador, y sus relaciones con actores políticos y económicos del país. En este contexto, las fiscalías habrían evaluado posibles movimientos de fondos y la trazabilidad de determinadas transacciones, dentro de diligencias de carácter preliminar. No obstante, hay que subrayar que, no existe imputación formal ni acusación judicial contra Zapatero en Suiza o en Francia, está muy señalado, pero aún, no imputado.

El propio expresidente ha negado irregularidades y ha defendido la legalidad de su actuación. El caso ilustra cómo la cooperación judicial internacional y el escrutinio mediático pueden generar controversia incluso sin resoluciones judiciales firmes. Precisamente, en Suiza, se ha conocido recientemente que Maduro posee más de 120 toneladas de oro venezolano y se le han congelado múltiples activos en el país europeo.