Abascal responde a Alegría: "¿Cómo hay que llamar a una mujer que ha estado callada ante las violaciones en las calles?"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado este jueves sus críticas a la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, y ha cuestionado abiertamente su papel político dentro del partido, al preguntarse "cuál es su función en las listas". Lo ha hecho en declaraciones a los medios en Sos del Rey Católico, municipio de Zaragoza, en un acto de precampaña acompañado por el candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, y el cabeza de lista por Zaragoza, Santiago Morón.

En declaraciones a los medios, Abascal ha asegurado que no ha seguido de cerca las intervenciones públicas de Alegría tras sus palabras en un mitin en Utebo, aunque ha señalado que sí ha escuchado que la candidata socialista se ha mostrado "muy ofendida" y le ha acusado de machismo. El líder de Vox ha afirmado que no realizará nuevos calificativos y ha insistido en que su valoración debe hacerla la ciudadanía.

Durante su intervención, Abascal ha formulado varias preguntas retóricas en relación con la trayectoria política de Alegría y su pertenencia al Gobierno de España: "¿Cómo hay que llamar a una mujer que al día siguiente de ser cesado Salazar estaba comiendo con él? ¿Cómo hay que llamar a una mujer que ha estado callando ante las violaciones en las calles? ¿Cómo hay que llamar a una mujer que forma parte de un gobierno que ha visto como se multiplican las violaciones de mujeres por tres en España?", ha preguntado el líder de Vox.

El origen de la polémica

Las declaraciones se producen tras el revuelo generado por un discurso de Abascal en un mitin en Utebo, donde aludió a Pilar Alegría al hablar del feminismo y del aumento de las agresiones sexuales en España. Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata del PSOE y de la propia candidata, que calificó la intervención del líder de Vox como un ejemplo de machismo y misoginia y denunció una degradación del debate político.

Alegría difundió posteriormente una reflexión en redes sociales en la que aseguró que este tipo de ataques personales afectan a muchas mujeres y afirmó que el silencio del público durante el mitin evidenciaba, a su juicio, el rechazo de los asistentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó su apoyo a la candidata y llamó a combatir el machismo con más igualdad y democracia.

Ojalá los machistas se queden solos. Mi respuesta a sus ataques. pic.twitter.com/YJXsCyCoNG — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 14, 2026

Críticas al PSOE y al clima político

En Sos del Rey Católico, Abascal ha ampliado sus críticas al Partido Socialista, al que ha acusado de promover un clima de confrontación contra Vox. En este sentido, ha recordado que "el Consejo de Ministros firmó el indulto de aquellos que habían apedreado un acto de Vox" y ha afirmado que su formación no cambiará su posición pese a ese contexto.

El líder de Vox ha sostenido que su partido espera un respaldo ciudadano significativo y que, en su opinión, las actuaciones del PSOE acabarán retratando al propio partido durante la campaña.

La reunión Sánchez-Feijóo y el bipartidismo

Abascal también se ha referido a la reunión prevista entre Pedro Sánchez y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el Palacio de la Moncloa. Ha afirmado que el jefe del Ejecutivo actúa en clave electoral y, asimismo, ha añadido que el presidente "ha sido capaz de engañar a los electores, especialmente a los socialistas, sobre sus pactos y la ley de amnistía". "Es capaz de tomar todo tipo de decisiones, en Bruselas y en España, que arruinan los intereses de España, y de aliarnos internacionalmente con lo peor de cada casa", ha asegurado el líder de la partido.

En este contexto, ha vuelto a cargar contra lo que denomina la "estafa del bipartidismo", asegurando que PSOE y PP comparten políticas en ámbitos como inmigración, fiscalidad, medio ambiente y género. Según Abascal, este planteamiento explica tanto la política nacional como la autonómica en Aragón.

Finalmente, el presidente de Vox ha criticado el discurso del PP en Aragón, centrado, según ha señalado, en la gestión y en la idea de un gobierno fuerte, sin concretar qué políticas se pretenden aplicar. Abascal ha vinculado esta estrategia a acuerdos previos entre populares y socialistas y ha reiterado que Vox seguirá centrando su campaña en lo que considera "los problemas reales" de la comunidad, como la inmigración, el impacto de determinadas políticas medioambientales y la situación del campo y la industria.