Un documento de Víctor de Aldama puede poner aún en más problemas a José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. Un escrito de defensa remitido al Supremo por el empresario amplía la órbita corrupta de ambos a días de su citación: confirma la tesis del fiscal de la existencia de negocios en México.

El fiscal sostenía ya esta tesis desde hace tiempo en base a las investigaciones de la UCO. Pero ahora, sus tesis cuentan con el respaldo de uno de los implicados: Aldama. Y eso supone que lo que era una tesis empieza a convertirse en una certeza.

Aldama ha confirmado las siguientes afirmaciones de la Fiscalía Anticorrupción: "Víctor Gonzalo de Aldama Delgado es un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos. Víctor de Aldama conoció en agosto de 2018 a Koldo García a través de su hermano Rubén de Aldama quien prestaba servicios como escolta del ministro de Transportes, entablando con aquel una frecuente relación que se extendió pronto a su superior, José Luis Ábalos".

Reuniones con el gobernador Alejandro Murat

En los meses siguientes, el ministro, a través de Koldo, "encomendó a Víctor de Aldama diversas gestiones de mayor o menor entidad, coincidiendo también los tres en distintos acontecimientos. Entre estos, y a título de ejemplo, Víctor de Aldama, en su condición de agregado comercial en Oaxaca (México) participó en las reuniones con el gobernador de la región mexicana de Oaxaca, Alejandro Murat, que se celebraron en Madrid los días 10 y 11 de diciembre de 2018 y a las que asistió, entre otros altos cargos del Gobierno español, José Luis Ábalos".

De hecho, "el 4 de febrero de 2019 acompañó [Aldama] al ministro Ábalos y a su asesor Koldo García a un viaje a México, que tenía por objeto la promoción de los intereses de empresas españolas en licitaciones públicas de este país". Para colmo, ese viaje sirvió también para ojear negocios en Venezuela: "Profundizando en esas relaciones, Víctor de Aldama también aportó sus conexiones con políticos venezolanos para preparar diversos encuentros en la sede federal del PSOE con quien entonces, julio de 2019, desempeñaba el cargo de Secretario de Organización".

Aldama confirma hasta la intención delictiva apuntada por el fiscal: "En el desarrollo de estas relaciones personales, pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico. Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el partido socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas".