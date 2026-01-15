Así blanquea la 'feminista' Irene montero al régimen que somete a las mujeres y ahorca a los homosexuales

La exministra de Igualdad, Irene Montero, ha aprovechado una entrevista en RTVE para desviar el foco de las atrocidades cometidas en los últimos días por el régimen islamista de Irán y para atacar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y exigir la liberación del narcodictador venezolano, Nicolás Maduro. Montero ha considerado que se habla "incesantemente" de Irán por no abordar otros temas. Algo que no ha hecho Montero, ya que, en esta entrevista, que ha durado media hora, ha dedicado la mayoría del tiempo a denunciar los movimientos de Trump y a blanquear la dictadura venezolana, sin incidir mucho en Irán.

En el programa Café de Ideas, la mujer de Pablo Iglesias, ha dicho que las protestas que está llevando a cabo la sociedad iraní son "legítimas" pero ha restado importancia a los asesinatos del régimen musulmán desviando el foco con temas que a su juicio son más importantes, como "los presos que hay en Reino Unido por defender a Palestina" o "el racismo que hay en Estados Unidos".

Montero ha considerado que se habla "incesantemente" de Irán por no abordar otros temas: "Estaríamos engañando a la gente si no le decimos la verdad de las cosas. Y es que, si en estos momentos en sus televisiones están escuchando hablar incesantemente de Irán es porque "Irán es uno de los principales países que envía petróleo a China y porque Trump está intentando imponer el terror al mundo para controlar la energía y los lugares geoestratégicos".

Y ha dicho que "a la gente realmente no les importa nada los derechos humanos ni la lucha de las mujeres iraníes por liberarse". Lo dice quien ha estado varios días en silencio después de los crímenes cometidos por el país musulmán y quien ha sido financiada por Irán. Y es que, tanto Irene Montero como Pablo Iglesias participaron en programas del canal HispanTV, una televisión financiada por el régimen iraní. Además, en la entrevista, que ha durado cerca de media hora, la que fuera ministra de Igualdad no ha dicho ni una palabra sobre los homosexuales que están siendo ahorcados en el país musulmán.

Exige la liberación de Maduro

En paralelo, la exministra ha criticado "el secuestro ilegal del presidente venezolano" y ha exigido la liberación del narcodictador Nicolás Maduro, a la vez que ha denunciado que Donald Trump haya "intervenido militarmente" en Venezuela. También ha criticado que España se plantee enviar tropas a Ucrania : "Si la política del gobierno es una política de guerra a las órdenes de Trump, a quien debe pedir apoyo es al PP y Vox".

Sobre la intención de Estados Unidos de tomar Groenlandia, la eurodiputada de Podemos ha señalado que "quizá la OTAN ya está muerta. Quizás pertenecer a la OTAN nos está poniendo en peligro. Ha pedido a los gobiernos europeos que actúen ante los movimientos de Trump."Europa todavía dice que defiende los derechos humanos, pero hace mucho que no tiene credibilidad alguna". "La mayor amenaza para el mundo es Estados Unidos y el Estado genocida de Israel", ha concluido.