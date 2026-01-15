El escándalo de ERC y la infancia: El negocio de los niños tutelados

Si lo que lleva años ocurriendo con los menores en Cataluña hubiera sucedido en otra comunidad, usted no necesitaría escuchar La Radioteca. Sería un escándalo a nivel nacional.

Un testigo protegido, pendrives repartidos entre familiares por si ocurriera algo malo, menores fantasma, víctimas de los peores pederastas, centenares de millones circulando sin control, puertas giratorias, dimisiones y ceses, y una tela de araña de fundaciones, asociaciones y empresas que poco o nada tiene que envidiar a la que hace un par de décadas descubrió Pedro de Tena en la Andalucía socialista.

Esto que acaban de leer no es el guion de una serie de intriga de Netflix. Son los ingredientes de la nueva entrega de La Radioteca sobre el escándalo de la infancia en Cataluña. Una trama política que afecta directamente a Esquerra Republicana, pero que se puede llevar también por delante al PSC. Y todo por el empeño del Gobierno de Salvador Illa en ocultar todas las irregularidades ocurridas durante más de una década en la Dirección General de la Infancia y Adolescencia, institución conocida como la DGAIA hasta que la Generalitat decidió cambiarle las siglas, a ver si con un poco de suerte ya nadie miraba qué es lo que había sucedido tras esas cinco letras.

Ni las amenazas, ni las coacciones, ni las comisiones de investigación fake están pudiendo tapar un caso que ya se ha cobrado la dimisión del director general que nombró ERC en 2016 y la destitución de la directora general que nombró el PSC en 2024.

Nuestro compañero de Libertad Digital, Pablo Planas, resume el escándalo de la DGAIA como "uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente de Cataluña, un sumidero de fondos públicos manejados con absoluta opacidad por personas afines a ERC o directamente de ERC que no tenían que pasar cuentas ni por el destino de los fondos ni sobre su actuación en la acogida de menores, niños y adolescentes de los que en muchos casos sus responsables públicos ignoran el paradero". Para Planas, el foco hay que ponerlo también sobre el PSC por querer "correr un tupido velo sobre esta trama para no comprometer el apoyo republicano al gobierno de Salvador Illa".

Pero no todos son cómplices o culpables en esta historia. También hay personas que han tenido un comportamiento heroico para denunciar un lucrativo negocio que se basa, fundamentalmente, en la arbitrariedad y voracidad con la que el Gobierno catalán retira la tutela de menores y en la falta de control del dinero gestionado. Padres y madres coraje, el testigo protegido, periodistas independientes, profesores y hasta una juez de familia indómita han actuado, cada uno desde su posición, para tratar de acabar con una situación en la que los grandes perjudicados son los menores tutelados por la Generalidad.

Si usted está interesado en saber más sobre el caso que más preocupa ahora mismo al principal socio político de Pedro Sánchez y Salvador Illa, sólo tiene que escuchar los dos nuevos capítulos de La Radioteca.