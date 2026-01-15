Feijóo se reúne con Edmundo González después de que Trump elogie a la líder del régimen Delcy Rodríguez

El presidente del PP se ha reunido este jueves con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, horas después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya hablado por teléfono con Delcy Rodríguez, a quien elogió. La cita precede a la que se producirá este jueves entre el presidente norteamericano y la opositora María Corina Machado.

Se produce, además, el día en el que comparece en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para abordar este asunto. Feijóo ha reiterado a González su apoyo a la democracia en Venezuela y le ha transmitido que un Gobierno del PP defendería ante el mundo y con toda intensidad la caída inmediata y completa del chavismo, según explica el PP en un comunicado a los medios. "Y mientras no podamos hacerlo desde el Gobierno lo haremos desde la oposición", añaden.

También han asistido el responsable de Exteriores del PP, Ildefonso Castro, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, y la portavoz adjunta del GPP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, minutos antes de desplazarse al Congreso para la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que siguen desde la tribuna de invitados de la Cámara venezolanos exiliados. Al encuentro con el presidente legítimo de Venezuela ha asistido también el presidente del EPP, Manfred Weber.

Weber le ha anunciado la celebración de una sesión plenaria en el Parlamento Europeo el próximo martes sobre la "situación en Venezuela tras la salida de Maduro y la necesidad de garantizar una transición pacífica hacia la democracia". También será incluido este asunto en la reunión que agrupa a los presidentes del EPP en los 27 países de la UE, y en la que participan 14 Jefes de Estado y de gobierno europeos.

"La usurpación de Delcy Rodríguez"

"Frente a un Pedro Sánchez condescendiente con la dictadura venezolana y un José Luis Rodríguez Zapatero que ha ejercido de embajador del régimen en Europa, el PP es muy claro en su posición: ni se debió permitir la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro ni se debe mantener la presidencia ilegítima de Delcy Rodríguez", señalan desde el partido.

El PP defiende que España lidere la presión internacional, y eso incluye el mantenimiento de las sanciones, a diferencia de lo que defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Exigen además la liberación inmediata de todos los presos políticos, sin excepción y unas elecciones libres en las que Edmundo González y María Corina Machado tengan la oportunidad de devolverle al país la prosperidad que la dictadura de izquierdas le arrebató hace ya demasiados años.