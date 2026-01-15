Feijóo y Abascal, a la gresca en los medios con Extremadura en el aire

Las negociaciones para formar gobierno en Extremadura en mitad del ciclo electoral complican las posiciones de PP y Vox. Mientras compiten por atraer al electorado, marcando distancias distancias en Aragón, deben favorecer un acercamiento para investir a María Guardiola. Un escenario complejo que no están digiriendo bien en las cúpulas nacionales, a la vista de los mensajes cruzados que se han lanzado en las últimas horas Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Después de que la presidenta en funciones de Extremadura ofreciera a Vox entrar en el gobierno a través de los medios, fórmula que sentó muy mal a los de Abascal, el líder de esta formación elevó la apuesta pidiendo una vicepresidencia y varias consejerías. Un intercambio de órdagos que inauguraba unas negociaciones de por sí muy complicadas, dada la mala relación que arrastran Abascal y Guardiola.

Ambos partidos se esforzaban por intentar pedir discreción, a la par que usaban a la prensa para lanzarse mensajes públicos, en un juego que ha alcanzado a los máximos líderes de ambos partidos. Abascal aprovechaba la reunión de Feijóo con Pedro Sánchez el próximo lunes para subir más el tono al vincularlo con las negociaciones en Extremadura. "Esto aumenta la desconfianza", sentenciaba.

Los antecedentes de plantones

El presidente del PP le respondía al día siguiente defendiendo el respeto a la institución de la presidencia del Gobierno y acusando a Abascal de "no respetar a España", presentando a su partido como el único "de Estado". Palabras que horas después tenían la réplica de Abascal, que acusaba al PP de ser una "estafa". "¿Qué le pasa al señor Feijóo si ha dicho él ha dicho que el presidente del Gobierno de España encabeza una mafia?", se preguntaba de forma retórica.

El líder de Vox recordó que Feijóo advirtió de que no acudiría a más actos institucionales con Sánchez, en pleno cerco judicial al presidente. El presidente del PP dio plantón al jefe del Ejecutivo durante la apertura del Año Judicial y también en el 40 aniversario de la UE. Después, fue Abascal el que se ausentó de la Fiesta Nacional el 12 de octubre y del desfile militar del Día de la Constitución, lo que se interpretó también como un plantón al Rey Felipe VI.

El presidente del PP ha mostrado pocas esperanzas en el encuentro del próximo lunes, evidenciando su escepticismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo para el que pide hablar de forma global de la política de defensa, no sólo del envío de tropas a Ucrania, cuando se declare la paz. Feijóo le pedirá también información sobre el aumento del gasto en defensa y le exigirá pasar por las Cortes para recibir el visto bueno. Algo a lo que Sánchez se ha negado hasta ahora para no mostrar su ruptura con los socios y la necesidad de que el PP le apoye.