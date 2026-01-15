Las acosadas por José Tomé acudirán a la Fiscalía tras la inacción del PSOE

El caso de José Tomé entra en una nueva fase y amenaza con acabar en los tribunales. Coincidiendo con su salida de la Presidencia de la Diputación de Lugo, institución que ha pasado a estar presidida por la alcaldesa de Burela, la socialista Carmela López, las mujeres que le acusaron públicamente de acoso sexual han decidido dar el paso que el PSOE no dio por ellas: acudir a la Fiscalía. ABC ha confirmado que varias de las denunciantes están ultimando un escrito para poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público y forzar la apertura de un procedimiento penal.

Son al menos seis las mujeres que trasladaron sus denuncias a los canales internos del Partido Socialista, acusando al alcalde de Monforte de Lemos de comportamientos machistas. Pese a ello, Tomé se mantiene en la Alcaldía y conserva su acta como diputado provincial no adscrito, tras abandonar el PSOE junto a todo su equipo de gobierno municipal. La dimisión que se le exigió llegó solo a medias: dejó los cargos orgánicos y la presidencia de la Diputación, pero se aferró al poder local.

El paso que Ferraz evitó

Desde que el programa Código 10 destapó el escándalo a comienzos de diciembre, las denunciantes han mantenido un contacto constante para presionar a Ferraz. Querían algo más que una salida pactada: exigían que el partido acudiera a la Fiscalía. No ocurrió. Ni en este caso ni, según reprochan, en otros similares. Tras más de un mes de espera sin movimientos por parte de la Ejecutiva Federal, han decidido actuar por su cuenta.

El escrito que preparan, según explican desde el entorno de las víctimas a ABC, estará "bien armado" y buscará obligar a la Fiscalía a iniciar diligencias. En él no solo se relatarán los hechos que se atribuyen a Tomé —que el exdirigente niega de forma tajante—, sino que también se advertirá de que responsables públicos del PSOE conocían las denuncias antes de que el caso estallara en los medios y no hicieron nada. Entre ellos, los principales dirigentes del PSdeG, cuyo secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, negó inicialmente haber tenido conocimiento previo, versión que después se vio obligado a matizar.

Soledad e indefensión

Las denunciantes describen el proceso como un camino marcado por la soledad y la indefensión. "Nos hemos sentido muy solas y en algunos momentos incluso señaladas y amenazadas por quienes se suponía que debían protegernos", lamentan.

"Esto no ha hecho más que empezar", advierten. Critican que nadie en la Ejecutiva Federal haya asumido responsabilidades y señalan directamente a la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé; a la de Organización, Rebeca Torró; y al propio presidente del Gobierno. Tampoco perdonan a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que reprochan meses de silencio ante las denunciantes socialistas.

Mientras tanto, Tomé seguirá gobernando Monforte de Lemos hasta 2027 como independiente. El PSOE ha quedado fuera del segundo municipio más poblado de la provincia de Lugo después de que todos los concejales socialistas abandonaran el partido junto al alcalde. La gran incógnita se traslada ahora a las elecciones municipales de 2027, a las que José Tomé ya no concurrirá bajo las siglas del PSOE.