Podemos y Sumar impiden que el Congreso apoye a las mujeres iraníes

El Congreso no podrá realizar este jueves la declaración institucional a favor del pueblo iraní que promovió el PP para reconocer, entre otras cosas, la valentía y la tenacidad de las mujeres en ese país, situadas desde hace años en la primera línea contra el régimen de los ayatolás. La negativa de Podemos y Sumar a unirse ha impedido que pueda salir adelante, ya que es necesaria la unanimidad de los grupos.

El PP critica que "Podemos y Sumar han torpedeado la declaración institucional, planteando enmiendas que desnaturalizan el texto". Pedían, entre otras cosas, eliminar el apoyo explícito a la "valentía de las mujeres iraníes" o acabar con cualquier referencia a la imposición del velo islámico. Desde el grupo de Ester Muñoz recuerdan que "Podemos siempre ha tenido una relación especial con la tiranía iraní".

"Tienen alergia a la libertad y a la democracia", critican fuentes del partido, recordando que ambas formaciones sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez. La negativa tiene lugar precisamente el día que comparece el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que sí ha dicho respaldar las protestas de las mujeres iraníes.

La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, denunciaba la doble vara de medir de la izquierda, recordando que agitan la bandera del feminismo mientras miran para otro lado con las mujeres más oprimidas. Y es que la negativa se produce después del respaldo que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la líder de Podemos, Ione Belarra, han mostrado su respaldo a las denunciantes de Julio Iglesias o Adolfo Suárez.

Un apoyo que no se ha producido con las mujeres socialistas que denunciaron a Paco Salazar, y otras que han acusado a miembros del partido de acoso sexual, contra los que el PSOE se ha negado a actuar, rechazando incluso llevar estos casos a la Fiscalía para que sean investigados.