El CIS de Tezanos frena a Vox pese a su fuerte subida en intención directa de voto

El Centro de Investigaciones Sociológicas que preside José Félix Tezanos como delegado directo del presidente del Gobierno ha publicado este viernes una nueva entrega de sus barómetros de voto, las presuntas encuestas que provocan hilaridad e indignación de los analistas a partes más o menos iguales, dependiendo del mes.

En esta ocasión los datos de intención de voto que ofrece el supuesto análisis están en la línea de los de meses anteriores: el CIS parece haber entrado en una época de calma en la que los movimientos son de décimas. El ganador de las elecciones sería, cómo no, el PSOE: tendría un 31,7%, que son tres décimas más de las que tuvo en diciembre, a pesar de que en intención directa de voto no solo no gana sino que pierde una décima.

En segunda posición estaría el PP que tendría un 23% de los votos, seis décimas más que en el mes anterior. En su caso esta subida en la estimación de voto sí se corresponde con un comportamiento similar en la intención directa: los populares ganan siete décimas.

No pasa lo mismo en el de Vox, en lo que es uno de los datos más llamativos del presunto sondeo: pese a que los de Abascal ganan 1,4 puntos en intención directa de voto, en la estimación que hace el CIS el partido solo gana una décima.

En el mismo sentido, mientras que en noviembre Vox tenía una intención de voto directa del 13,6% y una estimación del 18,8%, ahora la intención directa es dos décimas más alta, pero la apuesta del CIS es que se quedarían en el 17,7%, más de un punto por debajo.

Por último, el barómetro es bastante malo para Sumar y Podemos: los de Yolanda Díaz pierden seis décimas respecto a diciembre para quedarse en el 7,2%; un descenso del que no se aprovechan los de Irene Montero, que también caen y no poco: se dejan 6 décimas para quedarse en un pírrico 3,5%