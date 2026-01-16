La ministra portavoz, Elma Saiz, no ha dudado en utilizar la televisión pública para atacar con dureza al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusa de mantener un discurso "xenófobo y racista" y de hacerlo de forma "cobarde", al eludir mencionar directamente a la población inmigrante. Reforzando sus palabras en el programa de Javier Ruiz, ‘Mañaneros 360’, y en redes sociales, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subido aún más el tono, denunciando que "el PP se ha echado al monte de la ultraderecha, deshumanizando y utilizando a la población migrante de nuestro país".

Saiz ha reaccionado así después de que Feijóo respondiera en la red social X a unas declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, realizadas este jueves en las que aseguraba que "en España no sobra nadie, al contrario, falta gente" y añadía que "entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad".

Frente a estas palabras, el líder del PP replicó que "sí sobra gente en España" refiriéndose a "quien viene a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos", según escribió el dirigente del Partido Popular.

Yo sí digo que sobra gente en España: quien viene a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos. Quien viene a aportar es bienvenido, por supuesto. https://t.co/AQUZR4nHA1 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 15, 2026

Según Saiz, estas palabras de Feijóo tienen un objetivo "utilitarista". "Me sorprende el silencio de Feijóo cuando vemos entre sus filas a la ultraderecha", manifestó Saiz, mencionando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación con el discurso feminista, mientras que es el PSOE el que está incendiado por los casos de acoso sexual denunciados por militantes del partido, tanto en Moncloa como en Ferraz, y estos casos fueron encubiertos. Cinco meses después de que se hiciera pública la denuncia contra el exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa, Paco Salazar, el partido mantuvo el caso en un cajón hasta que finalmente estalló ante la opinión pública.

En el marco de una campaña orquestada por Moncloa para desprestigiar al líder del Partido Popular, el ministro Óscar Puente también ha cargado contra Feijóo, quien defiende medidas para acabar con la inmigración ilegal en España.

Das el perfil perfectamente. Ya estás tardando en pirarte. https://t.co/ZTGmbq3q1T pic.twitter.com/jnwRDaDOH6 — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 16, 2026

De este modo se pronunciaba Puente en redes sociales, mientras el Gobierno ha tratado de lanzar anuncios electoralistas para eludir hablar de la corrupción que le acecha, tanto en el seno del Ejecutivo como en el entorno personal del presidente Sánchez.