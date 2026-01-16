Feijóo sitúa Venezuela en el centro de su política exterior para neutralizar a Sánchez

El presidente del Partido Popular quiere utilizar su influencia en el grupo de sus colegas europeos para hacer de contrapeso a la política que desarrolla el Gobierno de Pedro Sánchez en lo referente a Venezuela. España ha sido siempre el faro que guía las decisiones europeas sobre Iberoamérica, de ahí que Alberto Núñez Feijóo se plantee como reto contraponer el seguidismo que hace el Ejecutivo de la dictadura.

Este jueves, el líder del PP se reunía con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, en un encuentro al que invitó a la vicepresidenta del PPE, Manfred Weber, además de la vicepresidenta, Dolors Montserrat. Una forma de hacer valer la opinión de la oposición venezolana ante los líderes europeos, a pesar de que EEUU controla ahora la situación. La cita contaba también con la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo y el responsable de Exteriores del PP, Ildefonso Castro.

La imagen se producía el mismo día que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comparecía en el Congreso y presumía de que su Gobierno "es el que más ha hecho por el pueblo venezolano en todo el mundo". Lo hacía ante la diputada del PP que desmontaba por completo su triunfalismo recordando el blanqueamiento de la dictadura, el rechazo a reconocer la victoria de la oposición y el alineamiento con la sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

Albares evitaba nombrar a Trump, que se reunía horas después con María Corina Machado, después de haber hablado por teléfono con Rodríguez, a la que dedicó algunos elogios. El presidente norteamericano dio un trato preferente a la líder opositora, después de señalarla en público por, según dijo, "ser incapaz de asumir ahora el liderazgo de Venezuela". Dada la incertidumbre sobre los planes estadounidenses, y su desafío en Groenlandia, el PP apuesta por reforzar el eje Madrid-Berlín con el presidente alemán, Friedrich Merz.

El próximo martes, el Parlamento europeo debatirá sobre la cuestión de Venezuela, por influencia también del PP español, que denunciará la posición del Gobierno español. Un asunto que se abordará también en el encuentro que el PPE mantendrá los próximos 29 y 30 de enero en Zagreb, Croacia. Una cita de calado en la que el equipo de Esteban González Pons y Dolors Montserrat ha conseguido incluir un punto para debatir sobre la causa venezolana.

"Sánchez intenta esquivar Venezuela"

El objetivo es también acorralar al Gobierno de Sánchez por los negocios de Zapatero con el régimen. El PP interpreta que los intentos del presidente por desviar el foco hacia Ucrania evidencian su nerviosismo ante la posibilidad de que Venezuela destape los secretos que guarda sobre el Ejecutivo español. De ahí que muestren pocas esperanzas en la reunión que mantendrán Feijóo y Sánchez el próximo lunes.

En la cita esperan poder hablar también de Groenlandia e intentarán introducir la cuestión de la financiación autonómica. Los planes de Moncloa son que se prolongue, como máximo, una hora. En la última ronda con los grupos, el presidente dio el mismo tiempo al PP que a Bildu. El PP espera esta vez recibir información sobre la política exterior que, critican, conocen mejor por lo que les cuentan primeros ministros europeos que por Sánchez. Después, decidirán qué posición adoptar sobre el envío de tropas a Kiev en misión de paz.