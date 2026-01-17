La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo ha difundido en la red social X el testimonio del dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia sobre la situación de su yerno, Rafael Tudares Bracho, detenido en Venezuela desde enero de 2025, como ejemplo de la realidad del régimen que gobierna el país.

"Es imprescindible que lean esto", escribió Álvarez de Toledo, quien señaló que el caso permite comprender "la catadura criminal del régimen que hoy encabeza Delcy Rodríguez". En su mensaje, la parlamentaria subrayó que así han tratado —y siguen tratando— al yerno del presidente electo por una amplia mayoría de los venezolanos.

El relato al que hace referencia corresponde a una publicación de González Urrutia en la que confirma que, tras 374 días de silencio, negaciones y falta de información oficial, su hija Mariana pudo ver a su esposo por primera vez desde su detención. El encuentro tuvo lugar en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, y duró apenas 25 minutos, separados por un vidrio blindado.

Es imprescindible que lean esto. Para que comprendan la catadura criminal del régimen que hoy encabeza Delcy Rodríguez. Así han tratado —y así tratan— al yerno del Presidente electo por el 70% de los venezolanos. https://t.co/d9PCvEN60U — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 17, 2026

Un año sin noticias

Según explicó González, la visita permitió constatar que Rafael Tudares ha sido sometido a una detención arbitraria y a una desaparición forzada prolongada, además de evidenciar su deterioro físico y emocional tras más de un año de incomunicación y de separación de sus hijos. El dirigente opositor afirmó que nadie puede permanecer indemne bajo esas condiciones y que ninguna sociedad que aspire a vivir bajo el Estado de derecho puede aceptar prácticas que niegan la dignidad humana y destruyen familias.

El caso de Tudares se remonta al 7 de enero de 2025, cuando fue detenido en un contexto de arrestos contra figuras vinculadas a la oposición venezolana, pocos días antes de la investidura presidencial. Desde entonces, su familia denunció reiteradamente la falta de información sobre su paradero y la imposibilidad de mantener contacto alguno.

La paquetería de Rafael Tudares

La denuncia pública se acompaña de una ilustración titulada La paquetería de Rafael Tudares, difundida por la organización LabPazVe, que narra gráficamente la espera de once meses de su esposa recorriendo distintos centros de reclusión con bolsas de artículos básicos —ropa, productos de aseo y medicinas— sin que oficialmente se reconociera dónde se encontraba detenido. "Rafael no está, oficialmente, en ningún centro. Pero Rafael existe", señala la pieza.

Edmundo González Urrutia reclamó la liberación inmediata de su yerno, al que calificó de inocente, y exigió que pueda regresar con su familia. También dirigió un mensaje a todas las familias que esperan noticias de sus seres queridos, asegurando que su dolor es real y su reclamo, legítimo.