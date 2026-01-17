El PSOE quiere rescatar la narcodictadura venezolana: así defienden al régimen

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha utilizado su comparecencia en el Congreso para presumir de su labor con Venezuela, sin nombrar siquiera que Donald Trump derrocó a Nicolás Maduro. Poniéndose en todo momento de perfil con ante la causa de los opositores, ha mostrado su voluntad de colaborar con el régimen liderado por Delcy Rodríguez, a la que ha evitado criticar.

"Ningún Gobierno ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela", ha presumido Albares. "Ninguna solución para Venezuela puede imponerse desde fuera y mucho menos por la fuerza. La solución debe ser venezolana, dialogada, pacífica y democrática y debe respetar la voluntad del pueblo venezolano y la soberanía de sus recursos naturales", ha añadido.