El PP exige al Gobierno el informe confidencial que ocultó para rescatar Plus Ultra por mediación de Zapatero

El Partido Popular persiste en su ofensiva parlamentaria por el rescate de la compañía aérea venezolana Plus Ultra, que llevó a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia, pese a su casi nula actividad, y tras la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero. Después de llamar a comparecer en el Senado a María Jesús Montero y Sara Aagesen, se dirigen a través del Congreso al ministerio de Transportes de Óscar Puente.

El grupo de Ester Muñoz ha registrado una petición firmada por diputado Pedro Muñoz Abrines, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, pidiendo el primer informe técnico que emitió el ministerio, dirigido entonces por José Luis Ábalos, en contra del rescate. El dictamen fue negativo, dadas las características y situación de la compañía, que incumplía los mínimos requisitos exigibles para recibir la ayuda.

Entre otros motivos, porque carecía de "handiling" propio, lo que motivó el rechazo inicial a que la empresa fuera rescatada con dinero público. También recogía que la compañía llevaba en crisis varios años antes del covid, lo que la excluía de poder recibir ayudas por la pandemia. No se consideraba tampoco una entidad estratégica. A pesar de todo esto, Plus Ultra fue rescatada, según se supo después, por mediación de Zapatero, dadas sus relaciones con la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.

El PP ha registrado también una batería de preguntas en el Congreso, a las que ha accedido este periódico, para que el Gobierno informe del papel concreto que tuvo Zapatero en el rescate de la compañía. Preguntan si el Gobierno "le nombró interlocutor con la aerolínea Plus Ultra para negociar la ayuda de 53 millones de euros que recibió dicha empresa"

En caso de ser obtener respuesta afirmativa, interpelan al Ejecutivo para que responda "por qué" se le designó. "¿Ha estado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en algunas de las reuniones mantenidas con el gobierno sobre la aerolínea Plus Ultra?", añaden en el escrito en el que concluyen: "En caso afirmativo, ¿en calidad de qué habría asistido el señor Rodríguez Zapatero y dónde tuvieron lugar tales reuniones?".

El rescate de Plus Ultra se produjo a través de la SEPI, dependiente del ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, que niega cualquier relación a pesar de que ha nombrado a todos los presidentes del organismo encargado de decidir este tipo de cuestiones. El caso cerca a la vicepresidenta en pleno ciclo electoral, siendo candidata del PSOE en Andalucía.