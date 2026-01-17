Zapatero, Plus Ultra y, ¿comisiones millonarias? El hijo de Ábalos lo confirma

El hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, ha señalado este miércoles al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero como el "presidente en la sombra" y la persona que dirige las actuaciones de Pedro Sánchez. "Es quien lo dirige todo", ha asegurado antes de acusar al exlíder del PSOE de lucrarse con el rescate de Plus Ultra.

Víctor Ábalos ha espetado que Zapatero se llevó "una cantidad" indeterminada por presionar al entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para que se llevase a cabo el rescate de Plus Ultra. Un negocio que haría con la protección del ministro Fernando Grande-Marlaska. "El vértice más importante es la protección que el Ministerio del Interior hace a este negocio", ha subrayado antes de apuntar directamente a una existente relación comercial con la consultora Acento.