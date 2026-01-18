La hegemonía del centro-derecha en Aragón se consolida de cara a la cita electoral del próximo 8 de febrero. Según la última proyección demoscópica de Redlines para The Objective, el popular Jorge Azcón no solo revalidaría el Gobierno, sino que se sitúa a un solo escaño de poder prescindir de Vox. La fortaleza del PP, que firmaría su mejor resultado histórico, coincide con una movilización masiva de su electorado frente a un bloque de izquierdas desmotivado y en plena descomposición.

El sondeo otorga al Partido Popular 31 escaños y un 39,4 % de los votos, superando incluso el techo electoral de Luisa Fernanda Rudi en 2011. Este crecimiento permite a Azcón soñar con una investidura que no dependa exclusivamente de los de Santiago Abascal. La suma del PP con los regionalistas de Aragón Existe (2 escaños) alcanza los 33 diputados, situándose a solo uno de la mayoría absoluta (34).

La batalla se librará en la provincia de Teruel, donde un trasvase de apenas 0,5 puntos de Vox hacia Teruel Existe podría arrebatarle el último escaño a la formación de Abascal para entregárselo a los de Guitarte. En ese escenario, Azcón tendría las manos libres para elegir socio, aunque la encuesta sitúa en un 84,1 % la probabilidad de que el próximo Ejecutivo vuelva a ser una coalición entre populares y Vox.

Fracaso de Alegría

La otra cara de la moneda es el PSOE. La exministra y "apuesta personal" de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, enviada por Ferraz para intentar recuperar la plaza tras el fin de la era Lambán, no logra reactivar a las huestes socialistas. El sondeo le otorga 18 escaños, igualando el peor resultado de la historia del partido en la comunidad.

La gestión del Gobierno central y la desmovilización pasan factura: un 13 % de los antiguos votantes socialistas optarán por la abstención, mientras que a su izquierda el panorama es desolador. Podemos, formación que llegó a ser clave en la gobernabilidad regional, consuma su suicidio político y desaparece de las Cortes de Aragón al no alcanzar la barrera del 3 %. Sus votantes huyen en masa (casi un 40 %) hacia la abstención, confirmando el agotamiento del ciclo de la extrema izquierda.

Vox resiste y el regionalismo se apaga

Por su parte, Vox demuestra tener el electorado más fiel del arco parlamentario (82,2 % de retención). La formación crecería hasta los 12 diputados (cinco más que en la actualidad), disparándose hasta el 16,7 % de los sufragios. Un fenómeno de crecimiento sostenido que ya se vio en Extremadura y que refuerza la posición de los de Abascal como pieza necesaria si el PP no logra el acuerdo con los regionalistas.

Finalmente, el mapa político aragonés se simplifica. El PAR desaparece definitivamente del hemiciclo, víctima de su irrelevancia, mientras que la Chunta Aragonesista apenas resiste con 3 escaños. La derecha suma, la izquierda se divide y se abstiene, y Jorge Azcón emerge como el gran barón que pone fin a cualquier esperanza de supervivencia del "sanchismo" en el Ebro.