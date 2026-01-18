Feijóo denuncia que Sánchez ha nombrado a Junqueras "ministro de Hacienda de facto" para desguazar el Estado

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha alzado este domingo la voz contra la última cesión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el separatismo. Durante un acto en Zaragoza junto a todos los barones territoriales del partido, Feijóo ha denunciado la deriva de un Gobierno que, a su juicio, ha entregado las llaves de la caja pública a quienes intentaron dar un golpe a la Constitución.

Con especial dureza, Feijóo ha recordado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, es una figura "inhabilitada por malversar fondos públicos" y que, por tanto, carece de legitimidad alguna para decidir sobre el patrimonio común. "No tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes y, por tanto, tampoco el de los españoles", ha enfatizado el líder popular, antes de lanzar el dardo definitivo: "Sánchez le ha nombrado ministro de Hacienda".

El "desguace" del Estado

La reunión en la capital aragonesa ha servido para ratificar la 'Declaración de Zaragoza', un documento donde el PP fija una postura común frente a la reforma del modelo de financiación autonómica que Sánchez ha pactado de forma bilateral con el separatismo. Feijóo ha criticado la hipocresía del presidente del Gobierno, que pretende que el principal partido de la oposición rescate las instituciones que él mismo debilita. "No se puede desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que te ayude a defenderlo", ha sentenciado Feijóo.

El líder del PP ha afeado a Sánchez que le pida ahora responsabilidad de Estado para costear el "desvarío" de sus pactos con ERC. "El PSOE le quita recursos al Estado porque se lo pide Junqueras y luego le pide al PP que se haga cargo de la factura", ha lamentado.

Feijóo también ha tenido palabras para el actual presidente de la Generalidad, el socialista Salvador Illa, a quien ha tildado de ser una mera "figura decorativa" en este proceso. Según el líder popular, Sánchez ni siquiera ha tenido el "pudor" de presentar el nuevo modelo junto al presidente catalán, prefiriendo el trato directo con los condenados por el procés. Ante este vacío de poder institucional, Feijóo ha reivindicado que "tiene que ser el Partido Popular quien defienda la dignidad de la Generalidad de Cataluña".

Para el PP, el pacto no responde a principios políticos, sino a la mera supervivencia personal de Sánchez: "Compra el proyecto independentista a cambio de seguir en la Moncloa".

La "red de seguridad"

Frente a los intentos de división, Feijóo ha erigido a las comunidades autónomas gobernadas por el PP como la verdadera "salvaguarda" de la unidad nacional. "El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante", ha señalado en referencia a la ofensiva de Sánchez contra la igualdad de los españoles.

Este lunes, Feijóo acudirá a la Moncloa para una reunión prevista inicialmente sobre la situación en Ucrania. Sin embargo, el líder de la oposición ya ha adelantado que aprovechará el encuentro para trasladar personalmente a Sánchez su rechazo total a un modelo de financiación que rompe la caja única y el principio de solidaridad entre españoles.

Feijóo ha subrayado que la 'Declaración de Zaragoza' --que han firmado los 11 presidentes del PP, los dos presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los presidentes regionales del PP-- la podrían suscribir todos los presidentes autonómicos de España. "Nosotros no renunciamos a un proyecto común", ha enfatizado.

Dicho esto, el líder del PP ha solicitado al jefe del Ejecutivo retirar el modelo que presentó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Le decimos al señor Sánchez, dé usted marcha atrás, revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo, reinicie el proceso desde el principio, en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo", ha enfatizado.

El líder del PP se ha comprometido a impulsar "un modelo de financiación justo, transparente y pensado en todos los españoles" si llega al Palacio de la Moncloa. Según ha añadido, en el primer mes del gobierno convocarán una Conferencia de Presidentes a las que las CCAA estarán convocadas "únicamente para la financiación".

"A continuación, retomaremos los grupos de trabajo técnico que los había y que no les han hecho caso, en el que participen todas las comunidades autónomas", ha explicado, para concluir que dedicarán "el primer año a acordar con todos un nuevo modelo" antes de presentarlo en las Cortes.