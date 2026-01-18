Sánchez y Feijóo cancelan su reunión tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escrito a Pedro Sánchez para pedirle suspender la reunión agendada este lunes a las 18.00 en Moncloa, dada la magnitud del accidente ferroviario que ha tenido lugar a última hora de la tarde este domingo. Además, ha cancelado su agenda pública, que incluía la reunión habitual de los lunes del comité de dirección del partido.

Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por ello, acabo de escribir a @sanchezcastejon para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana. Toda la atención… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 18, 2026

Tras su petición, fuentes gubernamentales consultadas por Libertad Digital han confirmado la cancelación de la cita. Asimismo, el presidente del Gobierno tampoco acudirá a otros compromisos previstos en su agenda para este lunes, como la clausura del acto España Crece, al que está prevista la asistencia de varios miembros del Ejecutivo, entre ellos la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y el ministro de Transportes, Óscar Puente, entre otros, así como el encuentro con el presidente de la Fundación Gates, Bill Gates.

En el encuentro, Feijóo y Sánchez tenían previsto hablar de la situación en Ucrania y el posible envío de tropas de paz al país. El PP quería también recibir información sobre el aumento del gasto en defensa, Groenlandia y el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el PSOE y ERC.

En el aire el resto de reuniones

El martes Sánchez tiene previsto recibir a Sumar. La reunión, prevista para las 10:00 horas, contará con la presencia de la portavoz parlamentaria del espacio, Verónica Martínez Barbero, y no con la de la vicepresidenta segunda y líder de la formación, Yolanda Díaz.

Después se verá también con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a las 11:00 horas, tras haber cerrado con Oriol Junqueras el polémico modelo de financiación. El jueves, la ronda de contactos continuará con Bildu y el PNV. Junts se ha descolgado.