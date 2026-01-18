Nuevo escándalo de la DGT: tras el timo de la baliza, quieren prohibir el uso del coche en ciudades

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha clausurado la Jornada "Innovación Urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities", organizada por Europa Press. En su intervención ha dicho que "el objetivo de todos es acabar con los combustibles fósiles. Punto". "A mí me da igual la alternativa, pero tenemos un objetivo común: En 2035 prohibir matricular vehículos con combustibles fósiles". Y ha añadido que "este objetivo es un objetivo ideal para nuestro país".

Ha abordado el problema de la movilidad en las ciudades, señalando que "es un problema de espacio", por lo tanto "al centro de la ciudad vas con transporte público". "Estamos todo el día con emisiones sí emisiones no, tal y cual. No, mire. Al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni con diésel ni con gasolina: vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify. No nos equivoquemos". Es decir: no se trata de las Zonas de Bajas Emisiones y de dar ventajas al coche eléctrico, porque es un tema de espacio.