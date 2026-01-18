Al menos cinco personas han muerto por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, Córdoba. El accidente se ha producido cuando un convoy de la compañía Iryo ha descarrilado en los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación, para acto seguido invadir la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia que también ha descarrilado.
El tren había salido de Málaga a las 18,40 horas y el accidente se produjo a las 19,45, una hora después. Según la información de la compañía Iryo viajaban a bordo 317 personas. Han descarrilado los tres últimos vagones y por el momento se desconoce el número total de heridos y su estado, pero sí se sabe que hay personas todavía atrapadas entre los restos.
El presidente del PP informa en su cuenta oficial de X de que sigue lo ocurrido en Córdoba junto al presidente andaluz:
"Acabo de hablar con @JuanMa_Moreno para transmitirle nuestra solidaridad tras el accidente de tren en Córdoba.
Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora.
Todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado las redes sociales para señalar que está "muy pendiente" de lo ocurrido en Adamuz, con el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.
Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba).
El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros. https://t.co/7q7p9Pdn3K— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026
Desde la Puerta del Sol informan de que hasta el momento se han recibido pocas llamadas al 112 de Madrid solicitando información de accidente. Pero a quien lo hace se le facilita los teléfonos de atención
de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20). Se va a instalar en Atocha un centro de atención para víctimas y familiares.
Al menos cinco personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.
Tres de los muertos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua.
En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.
Además de los servicios de emergencias que trabajan en el lugar, voluntarios de Adamuz, la localidad donde se ha producido el accidente, están trasladando a los pasajeros afectados.
Iryo, la compañía de uno de los trenes siniestrados, ha precisado que el accidente se produjo en el servicio 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid. "El servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", señala la compañía.
COMUNICADO OFICIAL:
Esta tarde se ha producido un descarrilamiento en el servicio 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid.
El servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas.
iryo lamenta profundamente… pic.twitter.com/XF71Aj50hc— iryo.eu (@iryo_eu) January 18, 2026
Según ha informado la cuenta oficial del 112 Andalucía el 061 ha desplegado: 5 UVIs móviles del 061, vehículo de apoyo Logístico del 061, 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).
🔴AMPLIACIÓN | En el descarrilamiento y colisión en #Adamuz #Córdoba hay heridos.
El 061 ha desplegado:
- 5 UVIs móviles del 061— EMA 112 (@E112Andalucia) January 18, 2026
- Vehículo de Apoyo Logístico del 061
- 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).
Al menos cinco muertos en el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. Dos de ellos viajaban en el tren Iryo y los otros tres en el Alvia.
Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía.
En Atocha se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares.— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 18, 2026
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comunicado a través de su perfil en X que se encuentra en el H24 de Adif, en la estación de Atocha, desde donde está siguiendo de cerca la información sobre el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.
Me encuentro en el H24 de @Adif_es desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz(Córdoba). Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas. pic.twitter.com/Hoyxme05ak— Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026
Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y ha movilizado de inmediato a los servicios de emergencia, con un amplio despliegue sanitario y de seguridad. La Junta de Andalucía ha reforzado el operativo y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras han continuado las labores de atención a los heridos y de retirada de los trenes.
🔴 Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario.
Estamos muy pendientes de las personas afectadas. https://t.co/lEtpQOEpfD— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 18, 2026
Un tren de alta velocidad de Iryo ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), provocando el corte del tráfico ferroviario entre Andalucía y Madrid y otro incidente en un AVE que circulaba entre Atocha y Huelva.
El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga - Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha - Huelva , que también ha descarrilado.— INFOAdif (@InfoAdif) January 18, 2026