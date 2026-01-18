Al menos cinco personas han muerto por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, Córdoba. El accidente se ha producido cuando un convoy de la compañía Iryo ha descarrilado en los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación, para acto seguido invadir la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia que también ha descarrilado.

El tren había salido de Málaga a las 18,40 horas y el accidente se produjo a las 19,45, una hora después. Según la información de la compañía Iryo viajaban a bordo 317 personas. Han descarrilado los tres últimos vagones y por el momento se desconoce el número total de heridos y su estado, pero sí se sabe que hay personas todavía atrapadas entre los restos.