Menú
Política

Última hora | Lo que se sabe del accidente de tren en Córdoba

Cinco muertos y varios heridos atrapados en los vagones descarrilados.

Cinco muertos y varios heridos atrapados en los vagones descarrilados.

Al menos cinco personas han muerto por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, Córdoba. El accidente se ha producido cuando un convoy de la compañía Iryo ha descarrilado en los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación, para acto seguido invadir la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia que también ha descarrilado.

El tren había salido de Málaga a las 18,40 horas y el accidente se produjo a las 19,45, una hora después. Según la información de la compañía Iryo viajaban a bordo 317 personas. Han descarrilado los tres últimos vagones y por el momento se desconoce el número total de heridos y su estado, pero sí se sabe que hay personas todavía atrapadas entre los restos.

Feijóo, en contacto con Juanma Moreno

El presidente del PP informa en su cuenta oficial de X de que sigue lo ocurrido en Córdoba junto al presidente andaluz:

"Acabo de hablar con @JuanMa_Moreno para transmitirle nuestra solidaridad tras el accidente de tren en Córdoba.

Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora.

Todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia"
Pedro Sánchez, "muy pendiente" del accidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado las redes sociales para señalar que está "muy pendiente" de lo ocurrido en Adamuz, con el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

Teléfonos de atención de Iryo y de Renfe

Desde la Puerta del Sol informan de que hasta el momento se han recibido pocas llamadas al 112 de Madrid solicitando información de accidente. Pero a quien lo hace se le facilita los teléfonos de atención
de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20). Se va a instalar en Atocha un centro de atención para víctimas y familiares.
Un número no precisado de personas están atrapadas

Al menos cinco personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.

Tres de los muertos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua.

En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.
Voluntarios de Adamuz recogen en sus coches a los pasajeros

Además de los servicios de emergencias que trabajan en el lugar, voluntarios de Adamuz, la localidad donde se ha producido el accidente, están trasladando a los pasajeros afectados.

Comunicado de Iryo

Iryo, la compañía de uno de los trenes siniestrados, ha precisado que el accidente se produjo en el servicio 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid. "El servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", señala la compañía.

Medios de emergencias desplegados

Según ha informado la cuenta oficial del 112 Andalucía el 061 ha desplegado: 5 UVIs móviles del 061, vehículo de apoyo Logístico del 061, 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).
Al menos 5 muertos en el descarrilamiento

Al menos cinco muertos en el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. Dos de ellos viajaban en el tren Iryo y los otros tres en el Alvia.
Ayuso pone a disposición los hospitales de la CAM y equipos del Summa
Primer mensaje de Óscar Puente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comunicado a través de su perfil en X que se encuentra en el H24 de Adif, en la estación de Atocha, desde donde está siguiendo de cerca la información sobre el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.

Corte ferroviario y activación de emergencias

Adif ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y ha movilizado de inmediato a los servicios de emergencia, con un amplio despliegue sanitario y de seguridad. La Junta de Andalucía ha reforzado el operativo y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras han continuado las labores de atención a los heridos y de retirada de los trenes.
Reacción de Juanma Moreno
Dos muertos en un accidente ferroviario en Córdoba

Por el momento se han confirmado dos muertos, pero aún hay heridos en los vagones que han descarrilado.
Choque entre trenes tras el descarrilamiento de un Iryo en Córdoba

Un tren de alta velocidad de Iryo ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), provocando el corte del tráfico ferroviario entre Andalucía y Madrid y otro incidente en un AVE que circulaba entre Atocha y Huelva.

En España

    Lo más leído

    1. Viaja seguro en invierno con las mejores cadenas de nieve para coche
    2. Escándalo entre ingenieros y vecinos por el derribo "con nocturnidad" de una pequeña presa de 400 años en Segovia
    3. Federico Jiménez Losantos: 'Tele-Sánchez podrá vender bombas-lapa y Barbies Gaza por Amazon'
    4. El PP de Azcón vuela hacia la mayoría absoluta y Pilar Alegría se hunde en Aragón, según una encuesta
    5. ¿Por qué no cuadran las cuentas de las pensiones?