Cuatro empresarios vinculados a Maduro entraron en España sin control alguno y con salvoconductos oficiales españoles

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en afirmar que ellos y Rodríguez Zapatero están colaborando en la excarcelación de los presos políticos del chavismo venezolano, no dejan de confirmarse evidencias de todo lo contrario: de la profunda vinculación del PSOE y la dictadura mantenida por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Una de las últimas confirmaciones de estos lazos ha venido de la mano de Víctor de Aldama, que acaba de confirmar una de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción: la de que hubo un listado de empresarios chavistas privilegiados por el régimen de Maduro que tuvo acceso preferente a España por medio de salvoconductos oficiales con el propósito de mantener contactos y negocios con la dictadura venezolana. Lo hicieron en pleno covid y mientras todo el resto mantenía duras restricciones.

Salvoconductos durante el estado de alarma

El equipo jurídico de Aldama acaba de confirmar otra de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción: "Durante el denominado segundo estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, que se extendió entre octubre de 2020 y mayo de 2021, se impusieron determinadas restricciones de entrada y movilidad por el territorio nacional con el objeto de controlar la propagación de la pandemia internacional ocasionada por el COVID-19", confirma ahora un escrito del empresario.

Pero "en febrero de 2021 Víctor de Aldama recurrió a Koldo García para conseguir que personas de su entorno de negocios, principalmente de nacionalidad venezolana, pudieran eludir tales restricciones y entrar por vía aérea a España, toda vez que la entrada y salida en las comunidades autónomas solo estaba permitida por motivos tasados".

Con tal propósito, "la secretaria personal de José Luis Ábalos, Ana María Aranda Jaraices, con el conocimiento y consentimiento de este, estampó con el sello del Ministerio y firmó determinados certificados de movilidad o salvoconductos en favor de las personas que Koldo García Izaguirre, siguiendo las instrucciones de Víctor de Aldama Delgado, le indicaba, expresando en ellos como justificación para su emisión que iban a mantener entrevistas en el Gabinete del ministro, en el MITMA que, en realidad, no iban a producirse, circunstancia conocida por el ministro y su asesor. Una vez emitidos los salvoconductos, Koldo García se los entregaba a Víctor de Aldama y este se los hacía llegar a los interesados".

Empresarios chavistas con acceso preferente

Esos salvoconductos tienen nombres y apellidos: "Las personas en cuyo favor se emitieron los permisos de movilidad, fueron, al menos, las siguientes, todas ellas con pasaporte venezolano: Alejandro Jesús Ceballos Jiménez y Carlos Alfonso Guillén Salcedo, con reuniones fijadas para el día 30 de marzo de 2021 y Samuel Sánchez Boada y Katherine Gabriela del Valle Rodríguez Martínez, cuyas reuniones se señalaron para el día 9 de abril de 2021". Y todos ellos son empresarios o personas influyentes del chavismo.

Alejandro Jesús Ceballos Jiménez es un empresario venezolano del sector de la construcción, presidente del grupo constructor Grupo 7C y considerado próximo al Gobierno de Maduro.

Samuel Sánchez Boada es otro empresario venezolano que aparece en los informes de la UCO como uno de los beneficiarios de salvoconductos gestionados durante la pandemia para viajar a España. La información policial describe sus vínculos comerciales y corporativos con redes de negocios entre Ecuador y Venezuela.

Perfiles ligados al entorno del régimen

Carlos Alfonso Guillén Salcedo es el presidente del equipo de béisbol Tigres de Aragua en Venezuela. Y de nuevo se trata de una figura del deporte y entorno empresarial vinculado a círculos próximos al régimen.

Katherine Gabriela del Valle Rodríguez Martínez fue la ganadora del certamen de belleza Miss Venezuela Water 2018 y también figura en los documentos de la UCO. No ha ocupado cargos oficiales pero la oposición democrática venezolana le identifica con la élite cercana al chavismo.