"Déficit motor": Illa sufre un dolor que le impide caminar y estará ingresado al menos dos semanas

Tras su habitual sesión de running del pasado sábado, el presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa, tuvo que ser hospitalizado con fuertes dolores que le impedían prácticamente caminar. Illa trató de mantener su agenda y realizó una visita institucional al Ayuntamiento de Ascó, en Tarragona, pero desde allí tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona aquejado de lo que los médicos han definido como un "déficit motor".

Fuentes del Govern y del PSC dicen que el presidente catalán se encuentra bien, que incluso ha intercambiado mensajes de trabajo por WathsApp con sus colaboradores y que se han descartado afectaciones de índole cardíaca y cancerígena. Illa fue ingresado en una unidad de vigilancia intensiva para la realización de las primeras pruebas médicas, pero está previsto que este lunes pase a planta, donde seguirá sometido a observación, exámenes y analíticas.

Dalmau, presidente en funciones

Dado que en el actual gobierno de la Generalidad no existe la figura del conseller en cap (consejero jefe) ni la del vicepresidente, Illa ha designado como presidente en funciones al consejero de Presidencia, Óscar Dalmau (34 años), su mano derecha, encargado de la coordinación entre consejerías, responsable de la implantación de los planes de Illa y quien acostumbra a sustituirlo en actos oficiales.

La previsión es que Dalmau ejerza como presidente en funciones de la Generalidad durante dos semanas, aunque en la Generalidad se insiste en que Illa estará al corriente y al frente del Govern a pesar de el equipo médico que le atiende no ha dado aún con un diagnóstico sobre la dolencia que obligó al presidente catalán a ingresar de urgencia en el hospital y que le impide caminar. En su agenda constaba un amplio despliegue de reuniones con entidades empresariales para hacer "pedagogía" con el nuevo modelo de financiación autonómica.

Salvador Illa es un reconocido amante de la práctica deportiva. Todas las madrugadas sale a correr, aunque se encuentre de viaje oficial. El año pasado hizo una marca de tres horas y cuarto en la Maratón de Barcelona y este pasado domingo tenía previsto participar en la media maratón de Granollers.