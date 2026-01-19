El Gobierno admitió hace cuatro meses incidencias en Adamuz y defendió que el tramo era seguro

El pasado verano, los tres senadores del PP elegidos por Córdoba, Cristina Casanueva, Fernando Priego y Lorena Guerra, alertaron al Gobierno sobre las incidencias registradas en el tramo de tren que une Adamuz, lugar del siniestro, y Villanueva de Córdoba. En una pregunta parlamentaria del 18 de junio, reclamaron información sobre varias incidencias registradas en la zona:

"¿En qué ha consistido la incidencia en los sistemas de señalización en la línea ferroviaria entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, que ha provocado que el 5 de junio hubiese retrasos en los trenes de alta velocidad?" La respuesta del Ejecutivo fue que ya se había solucionado, que el mantenimiento era el adecuado y que siempre se garantizó la seguridad.

"En primer lugar, una de las nuevas chapas instaladas en los aparatos de dilatación en el viaducto de El Valle, debido a las altas temperaturas y a las vibraciones del tráfico ferroviario, entró en contacto con el raíl. Como medida de seguridad, el sistema de señalización detectó esta situación anómala y ocupó automáticamente el circuito afectado, interrumpiendo su normal funcionamiento", responde el Gobierno en el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, que señala que "la incidencia fue atendida y resuelta".

"En segundo lugar, se detectó un fallo en una tarjeta de relés, componente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de señalización. La tarjeta afectada fue sustituida por una nueva, restableciéndose así la operatividad del sistema. Esta intervención también se llevó a cabo dentro del marco del mantenimiento programado", añaden desde el Ejecutivo.

El Gobierno defiende el mantenimiento de la vía

Según el Gobierno, "ambas actuaciones permitieron recuperar con normalidad el servicio en el menor tiempo posible, minimizando las afecciones al tráfico ferroviario y garantizando en todo momento las condiciones de seguridad de la circulación. Asimismo, cabe informar que en la estación de Villanueva de Córdoba, al igual que para el resto de la red del ámbito Sur, se realiza el mantenimiento de las vías e instalaciones ferroviarias mediante varios contratos de mantenimiento", que pasa a enumerar.

En el texto, el Ejecutivo asegura que en 2024 "se llevaron a cabo actuaciones de inspecciones y revisión de la infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo en las anteriores instalaciones, así como trabajos de riego herbicida en las vías y riego y desbroce en los márgenes para el control de vegetación", además de ejecutar el resto de contratos para el mantenimiento de la vía.