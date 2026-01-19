El PP responde a Vox: "Buscan excusas para no pactar antes de las elecciones en Aragón"

En el PP se muestran molestos con la actitud de Vox, que ha suspendido negociaciones con María Guardiola a tan solo unas horas de que se constituya la Asamblea de Extremadura, que recaerá en manos del PP en segunda vuelta por tener mayoría simple. En la anterior legislatura, el choque entre ambos provocó que el PSOE se hiciera con este importante puesto.

"Buscan excusas para no pactar antes de las elecciones en Aragón", trasladan fuentes del partido de Guardiola a Libertad Digital, que se muestran críticos por haberse enterado por la prensa de la decisión de Santiago Abascal, que no les comunicaron oficialmente. Después de lo conocieran a través de la prensa, el PP recibió un correo informándoles, en el que no se incluían los motivos. "Las negociaciones avanzaban, había acuerdos programáticos a falta de rematar este lunes", señalan fuentes de la formación en Extremadura.

Las negociaciones entre ambos partidos se producen en plena precampaña aragonesa, donde habrá comicios el 8 de febrero. Una vez la Asamblea se constituya este martes, queda todavía un mes de margen para acordar la investidura y que ambos lleguen a un acuerdo después de que se vote en Aragón.

Vox "suspende", no rompe

Fuentes de Vox confirmaban a Libertad Digital que los contactos están "paralizados" porque Guardiola "no quiere hacer cambios" en Extremadura. "Invitamos a Guardiola a recapacitar y reflexionar", trasladan desde la cúpula de la formación de Santiago Abascal, señalando a Guardiola como responsable de la falta de acuerdo.

"No rompemos nada, nosotros comunicamos, comunicamos nuestras exigencias que son muy razonables", ha dicho el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, al ser preguntado en rueda de prensa. "Ojalá Guardiola atienda a razones", ha añadido, mostrándose partidario de seguir negociando. Según ha dicho, no se trata de cargos, sino de propuestas.

Según el portavoz de Vox, "alguien no quiere que entre en ese Gobierno, Guardiola no ha entendido bien que queríamos un cambio de políticas y que las consejerías, con presupuestos, hicieran posible ese cambio". "Algo por el camino no le quedó claro y estamos intentando que lo entienda", remataba.

Según ha podido saber este periódico, hasta ahora los equipos negociadores han podido mantener dos reuniones, después de lanzarse varios órdagos a través de los medios. PP ofreció a Vox entrar en el gobierno y éste respondió exigiendo una vicepresidencia y varias consejerías.

El hecho de que las negociaciones se suspendan antes de que se constituya la Asamblea hace sospechar que no ha habido acuerdo entre ambos para la presidencia de la Mesa, uno de los puntos de negociación de Vox, que pide aplicar varias medidas para dar su apoyo a Guardiola. Se trata, por tanto, de un toque de atención para forzar que el PP acepte sus condiciones o, de lo contrario, la región podría tener que repetir elecciones.