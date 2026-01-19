Moncloa se aferra a Junts para salvar el modelo de financiación pese a su enmienda a la totalidad

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica con esperanza tras lo que en el Ejecutivo califican de "hazaña política" en su acuerdo con ERC. El Ejecutivo presume de haber logrado que los republicanos abandonen la reivindicación del cupo catalán y de haber pactado de forma bilateral con su líder, Oriol Junqueras, un modelo basado en el principio de ordinalidad que solo se aplicará a Cataluña, principal beneficiada del sistema.

En Moncloa sostienen que su capacidad de persuasión fue clave para modificar la posición inicial de ERC, apoyándose en la implicación personal del presidente del Gobierno, que se reunió con Junqueras en dos encuentros previos y secretos, antes de la fotografía oficial en La Moncloa el pasado 8 de enero.

Después de su presentación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, marcada por el rechazo unánime de las comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña, la reforma inicia su recorrido parlamentario. Aunque el debate en el Congreso aún queda lejano, en el Gobierno ya se trabaja con escenarios para intentar garantizar su aprobación.

El Gobierno prevé enviar la reforma al Congreso antes de junio y cerrar su aprobación a finales de año, con la vista puesta en su entrada en vigor en 2027. Por lo que todo apunta a que María Jesús Montero no estará presente en esa votación, ya que deberá dejar el Ejecutivo cuando se convoquen las elecciones andaluzas.

El Gobierno da por hecho que los de Carles Puigdemont presentarán una enmienda a la totalidad acompañada de un texto alternativo. Si respaldan su propia propuesta y se desmarcan de las que puedan registrar PP y Vox, la iniciativa continuará su tramitación parlamentaria en el Congreso. A este escenario se aferra el Ejecutivo, que confía en ganar tiempo para la negociación y, sobre todo, en el eventual regreso a España del fugado Puigdemont, que vuelve a situarse en una posición clave al recordar al Gobierno que la continuidad de la legislatura depende de sus siete escaños en la Cámara baja.