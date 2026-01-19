Orriols denuncia un supuesto trato de favor a Illa: "¿Tú también has tenido que esperar en un pasillo?"

La presidenta de la formación independentista Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, se ha desmarcado del "consenso" entre los políticos sobre la dolencia que mantiene a Salvador Illa en la unidad de vigilancia intensiva del Hospital de la Vall d'Hebron. Los médicos han descartado afectaciones cardiovasculares y tumores y la última hora es que sufre una osteomielitis púbica, según el doctor Manuel Escobar, director del servicio de diagnóstico de imagen. La causa de la enfermedad es la bacteria estreptococo dysgalactiae y la evolución del paciente es favorable.

Toda la clase política ha deseado a Illa una pronta y feliz recuperación, salvo Sílvia Orriols, que ha aprovechado el ingreso del líder socialista y exministro de Sanidad para preguntarle en tono irónico a través de la red social X: "¿Tú también has tenido que esperar tanda en una camilla en los pasillos como el resto de mortales? ¿O has tenido habitación al instante? Es para un amigo...".

Tras recibir una amplia colección de insultos y descalificaciones en la citada red, Orriols ha respondido que "no deseo daño a nadie, pero denuncio el trato VIP y preferente de la casta política". También ha dicho que "no puedes comprender las deficiencias, carencias y drama de los servicios públicos si no sigues el mismo circuito que el resto de ciudadanos. Y decir esto no es ser insensible, es ser realista. ¡Ya podéis seguir insultando...!"

Para acabar la retahíla de mensajes, Orriols ha sacado a colación el apoyo de los independentistas a Illa para afirmar: "Dicen que soy irreverente. Quizás es que quienes lo dicen están demasiado acostumbrados a ver a procesistas haciendo reverencias a los del 155...".

El presidente de la Generalidad no ha ocultado nunca el rechazo a Sílvia Orriols, a quien acostumbra a abroncar en las sesiones de control. La acusa de ultra y populista. Pero Orriols aprovecha la atención especial del líder socialista y también del presidente de la cámara catalana, el golpista indultado Josep Rull, para denunciar la hipocresía de los partidos que considera convencionales.

En cuanto a la dolencia de Illa, el presidente catalán sigue en la UCI a pesar de que se había anunciado que este lunes pasaría a planta.