Sánchez se queja de los "bulos" y promete "dar con la verdad" sobre el accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado hasta la zona cero, donde ha anunciado que decreta tres días de luto oficial. "Vamos a dar con la verdad. Cuando se conozca la causa, con absoluta transparencia, lo pondremos en conocimiento de los ciudadanos", ha asegurado Sánchez en una comparecencia ante los medios de comunicación de diez minutos y que se ha retrasado durante horas, en la que no ha ofrecido información adicional sobre la evolución de la tragedia y no ha admitido preguntas de la prensa.

"Todos nos preguntamos cómo se ha podido producir esta tragedia. Confío en que el tiempo nos dará la respuesta", ha lamentado, cuando al menos 39 personas han fallecido como consecuencia del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, en Córdoba. El accidente se produjo cuando un convoy de la compañía Iryo descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 y, acto seguido, invadió la vía contigua, por la que circulaba un tren Alvia, que también terminó descarrilando.

El tren de Iryo había salido de Málaga a las 18:40 horas, y el siniestro se registró alrededor de las 19:45, aproximadamente una hora después del inicio del trayecto. Según ha informado la compañía, a bordo viajaban 317 personas.

Sánchez, acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente; del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la vicepresidenta primera y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero; así como del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del alcalde de Adamuz, ha asegurado que informarán de las actualizaciones en cuanto tengan más datos, mientras la comisión de investigación de accidentes ferroviarios ya está trabajando en la zona.

El presidente también ha aprovechado la comparecencia para alertar y quejarse de los "bulos" en redes sociales sobre la tragedia, aconsejando a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales. "Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido, los bulos y la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, mucha incertidumbre y dolor", ha subrayado.

A las 00:45, el ministro Puente evitó precisar las causas de la peor tragedia ferroviaria en España en los últimos trece años y la cuarta más grave en la historia de los accidentes ferroviarios del país. Puente calificó el accidente de "extremadamente extraño" al producirse en una vía y en un tramo que, según el titular de Transportes, fue renovado en el mes de mayo.