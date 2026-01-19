Fuentes de Vox confirman a Libertad Digital que han dado por "paralizadas" las negociaciones con María Guardiola porque "no quiere hacer cambios" en Extremadura. Los contactos se suspenden a sólo unas horas de que se constituya la Asamblea de Extremadura, donde la falta de acuerdo entre PP y Vox impide que la presidencia pueda elegirse este martes por mayoría absoluta.

Se tendrá que ir, por tanto, a una segunda vuelta en la que ya sólo se requiere la mayoría simple de la Cámara, que el PP tiene garantizada, a diferencia de lo ocurrido hace dos años, cuando el choque con Vox hizo que recayera en el PSOE. "Invitamos a Guardiola a recapacitar y reflexionar", trasladan desde la cúpula de la formación de Santiago Abascal, señalando a Guardiola como responsable de la falta de acuerdo.

"No rompemos nada, nosotros comunicamos, comunicamos nuestras exigencias que son muy razonables", ha dicho el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, al ser preguntado en rueda de prensa. "Ojalá Guardiola atienda a razones", ha añadido, mostrándose partidario de seguir negociando.

Fuentes del PP trasladan que "Vox busca excusas para no pactar antes de las elecciones en Aragón", vinculando su negativa a este hecho. Reprochan al partido haberse enterado por los medios de la "suspensión" de las negociaciones, sin que se les hubiera comunicado antes de manera oficial.

Una vez la Asamblea quede constituida, queda todavía un mes de margen para acordar la investidura y que ambas formaciones lleguen a un acuerdo. Según ha podido saber este periódico, hasta ahora los equipos negociadores han podido mantener dos reuniones, después de lanzarse varios órdagos a través de los medios. PP ofreció a Vox entrar en el gobierno y éste respondió exigiendo una vicepresidencia y varias consejerías.

El hecho de que las negociaciones se suspendan antes de que se constituya la Asamblea hace sospechar que no ha habido acuerdo entre ambos para la presidencia de la Mesa, uno de los puntos de negociación de Vox, que pide aplicar varias medidas para dar su apoyo a Guardiola. Se trata, por tanto, de un toque de atención para forzar que el PP acepte sus condiciones o, de lo contrario, la región podría tener que repetir elecciones.