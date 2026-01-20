Dos encuestas que parecen muy malas para el PP, pero en realidad lo son para el PSOE, y la incógnita de Aragón

Dos sondeos publicados en los últimos días colocan al PP en el mismo porcentaje de intención de voto: justo el 30%, que es significativamente más bajo que el consenso de la mayoría de los sondeos. ¿Alerta en Génova? ¿El fin de los tiempos? ¿Un drama?

La realidad es que más bien al contrario, las encuestas son una buena noticia para el PP: como ya hemos comentado en muchas ocasiones lo más importante de los sondeos no es el dato final de intención de voto, a lo que más atención hay que prestar es a las tendencias que describan. Y en ambos el PP está subiendo.

En el primero de ellos, el de GESOP publicada por El Periódico, los populares ganan un punto respecto al de octubre, una subida notable a la que, además, hay que sumar que Vox pierde seis décimas, un movimiento bastante llamativo aunque los de Abascal siguen teniendo un resultado excelente, ya que tendrían un 17,8%.

Y otro dato muy importante: el PSOE cae, lo hace con fuerza – 1,3 puntos – y se queda además en el 26,5%, que es el mínimo en toda la serie de encuestas de la firma desde las elecciones de julio de 2023.

Por su parte, en la de Target Point para El Debate la subida del PP es muy similar, gana ocho décimas, pero lo del PSOE es un auténtico batacazo: se deja dos puntos y se queda en el 26,1%, el segundo peor dato en lo que llevamos de legislatura.

En este caso, además, Vox también sube, aunque sea sólo dos décimas, y se mantiene en máximos y en un guarismo espectacular: un 19,2%.

Aragón, una incógnita

Además, en los últimos días se han publicado también cuatro sondeos sobre las elecciones del 8 de febrero en Aragón, realizados por SigmaDos, NC Report, SocioMétrica y Hamalgama Métrica.

Para tener una información un poco más completa hemos realizado una media de los datos que ofrecen todas estas encuestas y el resultado es revelador: el PP tendría un 38,5% del voto, el PSOE un 24,3% y Vox un 16,8%.

Con esos datos los populares rozarían los 30 diputados, los socialistas no pasarían de 18 y Vox llegaría a los 12, una mayoría espectacular para la derecha, pero además de eso hay que tener en cuenta que el partido Aragón Existe, antiguo Teruel Existe, obtendría dos escaños más.

Así, si recordamos que la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón está en los 34 diputados, en este momento la única mayoría absoluta posible es la de la suma de PP y Vox, pero un hipotético pacto de los de Jorge Azcón con los regionalistas de Existe se situaría a sólo dos escaños de poder gobernar con total comodidad, un resultado que en una comunidad autónoma de tres circunscripciones podría depender de que los últimos diputados de cada una de ellas caigan de uno u otro lado por un puñado de votos.

En definitiva, en este momento Aragón es toda una incógnita y probablemente lo seguirá siendo hasta la última hora del domingo 8 de febrero, pero por el momento la situación obligaría, una vez más, a que PP y Vox se entiendan.