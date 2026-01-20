El Gobierno trata de restar importancia al papel de la empresa de Koldo en la obra de la vía

El Ejecutivo ha querido restar importancia al papel de la empresa en la que Koldo García ejerció como asesor, tras su participación en la renovación del tramo del accidente de Adamuz. Fuentes gubernamentales insisten en que no existen indicios de que la obra haya influido en un posible el mal funcionamiento de las vías.

Según el Gobierno, la implicación de la empresa en las obras no puede interpretarse como un vínculo con posibles fallos técnicos, y recalcan que la investigación sigue abierta a todas las hipótesis sobre las causas del accidente. El tramo de la tragedia ferroviaria de Adamuz fue renovado en mayo del año pasado. La adjudicataria del contrato fue una unión temporal de Empresas (UTE) integrada por cuatro firmas, entre las que están tres de las mayores constructoras españolas: Ferrovial Construcción, OHL (a través de su filial Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania), Contratas y Ventas (de FCC) y Azvi.

Esta última ha sido señalada en los últimos años por el comisionista Víctor de Aldama por supuestos amaños en la adjudicación de obras y por una supuesta vinculación con el denominado caso 'Koldo'. Precisamente en 2023 el propio Koldo García fue contratado por la empresa para actuar como asesor.

El Gobierno reafirma su compromiso con una investigación "rigurosa" y "transparente", aunque aún no ha fijado fecha para el informe preliminar sobre las causas del siniestro.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha asegurado que la independencia del equipo investigador, formado por exmiembros de Renfe y Adif, permanece intacta. "No hay ninguna duda al respecto de la independencia funcional de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios porque así su propia normativa lo establece y lo dispone y también el funcionamiento de ella", ha defendido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha recalcado que este equipo lleva desde 2007 "analizando y realizando los expedientes de 270 siniestros y nunca ha habido ninguna duda de su profesionalidad y del carácter técnico".

Con estas declaraciones, el Gobierno busca frenar la "especulación" sobre las causas del trágico accidente ferroviario dejando abiertas todas las hipótesis, pero dejando claro que las siete incidencias reflejadas tras la renovación de mayo no tienen nada que ver con el accidente del domingo.