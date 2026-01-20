Manuel Naharro, "un apasionado de la política local"

Manuel Naharro ha sido elegido como presidente de la Asamblea de Extremadura para la XII Legislatura. Su nombre ha recibido el apoyo de la Cámara en segunda vuelta, donde ha recibido el sí de los 29 diputados del PP, único partido en respaldarle, dada la falta de acuerdo con Vox, que "suspendió" este lunes las negociaciones con María Guardiola, a pesar de que el pacto parecía cercano para el gobierno, la Mesa y las medidas a poner en marcha.

Hombre de confianza de María Guardiola, se hizo con la presidencia del PP de Badajoz frente a otros dos candidatos. En su perfil de X, donde es poco activo, se define como "apasionado de la política local, alcalde de Valencia del Mombuey y presidente del PP de Badajoz", por ese orden, dando mayor importancia a su cargo de edil en el municipio de apenas 700 habitantes, donde reside, lo que refuerza la idea de que defiende la relación directa con los ciudadanos.

Naharro ocupó en la pasada legislatura la Vicepresidencia Segunda de la Mesa y fue como número tres en la lista electoral del PP por Badajoz en las elecciones autonómicas de 2025. Naharro, 40 años, presidió la Mancomunidad Sierra Suroeste antes de ser proclamado líder del PP provincial pacense, lo que le da también experiencia de gestión. Extrabajador de banca, fue técnico en administración de empresas antes de su paso por la política.

Que su mandato como presidente de la Asamblea se prolongue depende del acuerdo entre PP y Vox para la investidura de María Guardiola. Ambos partidos tienen un mes por delante para poder sellar un pacto, a pesar del choque protagonizado a sólo unas horas de que se constituyera la Cámara autonómica. Si Guardiola no obtiene el apoyo de los de Santiago Abascal, la comunidad repetiría elecciones, las terceras en apenas dos años.