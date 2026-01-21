Al menos 42 personas han perdido la vida tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, en Córdoba. El accidente se produjo cuando los últimos vagones de un tren de la compañía Iryo descarrilaron e invadieron la vía contigua por la que circulaba un tren Alvia. Ambos convoyes colisionaron, provocando el descarrilamiento del segundo.
Todas las hipótesis están abiertas pero va cobrando fuerza, según pasan los días, una rotura de más de 30 centímetros del carril derecho de la vía por la que viajaba el tren Iryo. De hecho, se analizan ya las muescas aparecidas en sus ruedas provocadas por el impacto que sufrieron al pasar por el fallo de soldadura de la vía.
El tren de Iryo había salido de Málaga a las 18.40 horas y el siniestro ocurrió alrededor de las 19.45, aproximadamente una hora después del inicio del trayecto. Según ha informado la compañía, a bordo viajaban 317 pasajeros y el descarrilamiento afectó a los tres últimos vagones del convoy.
El Govern mantiene la suspensión del servicio de Rodalies en Cataluña mientras se revisan todos los kilómetros de la red para garantizar la seguridad tras el mortal accidente de anoche en Gelida (Barcelona), sin que por ahora se pueda concretar cuándo se reanudará la circulación ferroviaria.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que ha señalado que a las 16:30 horas se volverá a reunir el comité técnico del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) para evaluar de nuevo la situación.
Paneque, que ha pedido a Renfe y Adif que no "escatimen esfuerzos" en la labor de inspección "exhaustiva" de todo el sistema ferroviario en Cataluña, ha justificado la decisión de suspender el servicio de Rodalies y Regionales en base a un criterio "fundamental" como es la seguridad de los usuarios y de los trabajadores que operan en el servicio.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de "miseria moral" las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, acerca de la huelga convocada por un sindicato de maquinistas tras los dos accidentes mortales que se han producido en los últimos días.
"El hundimiento es total. La miseria moral también", ha afirmado Muñoz en un mensaje en la red social X. La portavoz ha replicado las palabras de Puente y ha criticado que mencione el estado de ánimo como causante del paro y no "los accidentes que han provocado la muerte de decenas de personas tras meses de avisos por el estado de las vías".
El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, cree que el maquinista del Iryo debió notar un frenazo "tremendo", aunque no fuera consciente de la gravedad, y que es muy posible que en la segunda llamada que hizo ya se hubiera producido el impacto con el Alvia.
Barrón ha subrayado, en una entrevista en Antena 3, que, hasta ahora, no han recibido presiones de nadie, que ninguno de los investigadores ha trabajado en Renfe ni en ninguna otra empresa pública, y que han custodiado las piezas que han llegado a Madrid para su análisis.
Respecto a las llamadas entre el maquinista de Iryo y el centro de Mando, el presidente de la CIAF ve normal que el maquinista no se haya enterado del descarrilamiento en una primera instancia hasta que no sale a reconocer el tren y que es muy posible que en la segunda llamada ya se hubiera producido el otro impacto con el Alvia que circulaba en la vía contraria.
El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha limitado de forma temporal a 160 kilómetros por hora la velocidad para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 del AVE entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren haya denunciado el supuesto mal estado de varios puntos de la vía.
La CUP pedirá la comparecencia en el Parlament del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y del responsable de la empresa en Cataluña, Ángel Contreras, tras el accidente ferroviario ocurrido ayer en Gelida, en el que falleció el maquinista de un tren de Rodalies.
En una rueda de prensa en el Parlament, el diputado de la CUP Dani Cornellà ha señalado que, si bien hay que esperar a los resultados de la investigación para aclarar las causas del siniestro, el Govern "debería pedir responsabilidades" y no "paralizar el país" ante un accidente como este.
La Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo, cuando un Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva.
Así lo han indicado a EFE fuentes de la investigación, que han señalado que se trata de la pieza a la que se refiere un artículo de The New York Times, hallada el pasado martes, según la publicación, sumergida parcialmente en un arroyo que fluye por una zanja empinada a 270 metros de la vía.
El diario subraya que un fotógrafo del periódico captó la estructura – "un bogie, una parte del chasis inferior de un tren", dice –, y añade que "no había sido marcada ni acordonada por los investigadores del Gobierno y tampoco había sido dada a conocer anteriormente por las autoridades".
Pero las fuentes consultadas por EFE han precisado que la Guardia Civil tenía localizada esa pieza a través de sistema de infografía forense 3D con drones. De hecho, está en poder de los agentes del instituto armado y será la investigación la que determinará de qué pieza se trata.
El Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público de Mossos d'Esquadra ha iniciado la investigación en la "zona 0" del descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona) el martes por la noche para determinar las causas del siniestro.
Según ha informado el cuerpo policial en un mensaje en 'X', se trata de la unidad encargada de las funciones de seguridad ciudadana e investigación en infraestructuras y líneas ferroviarias.
El sector ferroviario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha advertido este miércoles de que "convocará las jornadas de huelga o las medidas de presión que sean necesarias" para alcanzar compromisos concretos, recursos adecuados y protocolos efectivos que eviten tragedias como la de Adamuz (Córdoba) o la de Gelida (Barcelona).
Tras el fallecimiento de un maquinista en prácticas en un descarrilamiento ocurrido anoche en Gelida, que se suma a la muerte del maquinista del Alvia en el accidente de Adamuz, el sindicato ha subrayado que la seguridad de los trabajadores ferroviarios y de quienes utilizan este servicio público "no puede seguir en la situación actual".
Según el ministro Puente, que ha hablado sobre el audio filtrado del maquinista del Iryo y Atocha, "sabemos el gap que ha habido entre el descarrilamiento y el impacto. Se ha hablado de 20 segundos, ahora parece que el impacto es casi simultáneo, de menos de 9 segundos. El audio sólo tiene un valor ilustrativo, sobre todo de que el maquinista no fue consciente de que había chocado contra otro tren y de que había descarrilado hasta que bajó del tren", ha abundado Puente.
En una entrevista, el ministro Óscar Puente se ha referido a la información sobre la brecha en la vía y las muescas que podría haber dejado en el Iryo y otros trenes. El ministro asegura que no se sabe si las marcas en las ruedas son de "algo sobre la vía o era la propia vía que estaba empezado a romperse".
Julio Rodríguez Gómez, leonés de 52 años y conocido en el mundo del baile como Julio Son, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, según han informado varios amigos y representantes de escuelas de baile de la ciudad.
Rodríguez viajaba hacia Huelva por motivos laborales cuando se produjo el siniestro y su cuerpo fue localizado esta noche.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este miércoles, junto a los consejeros del Ejecutivo autonómico, en un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y el maquinista fallecido ayer en Gelida (Barcelona).
El acto ha tenido lugar en la Puerta del Sol, junto a la fachada de la Real Casa de Correos, sede el Gobierno regional, en el segundo de los tres días de luto como señal de duelo decretados por la presidenta madrileña y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en todo el país.
En las últimas horas no se han producido nuevas altas hospitalarias, aunque es posible que durante la mañana puedan seguir produciéndose. Por tanto, la cifra de altas se mantiene en 86, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).
En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas (33 adultos y cuatro niños). Ayer descendió a nueve el número de pacientes en la UCI: cuatro en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.
En planta están 24 heridos: nueve en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.
La cifra total de atenciones se elevó ayer a 123 (118 adultos y cinco menores), ya que un paciente acudió el martes al Hospital Infanta Elena por dolor lumbar persistente desde el accidente y permanece ingresada en planta con evolución estable.
La cifra de fallecidos se mantiene en 42,