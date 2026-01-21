Al menos 42 personas han perdido la vida tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, en Córdoba. El accidente se produjo cuando los últimos vagones de un tren de la compañía Iryo descarrilaron e invadieron la vía contigua por la que circulaba un tren Alvia. Ambos convoyes colisionaron, provocando el descarrilamiento del segundo.

Todas las hipótesis están abiertas pero va cobrando fuerza, según pasan los días, una rotura de más de 30 centímetros del carril derecho de la vía por la que viajaba el tren Iryo. De hecho, se analizan ya las muescas aparecidas en sus ruedas provocadas por el impacto que sufrieron al pasar por el fallo de soldadura de la vía.

El tren de Iryo había salido de Málaga a las 18.40 horas y el siniestro ocurrió alrededor de las 19.45, aproximadamente una hora después del inicio del trayecto. Según ha informado la compañía, a bordo viajaban 317 pasajeros y el descarrilamiento afectó a los tres últimos vagones del convoy.