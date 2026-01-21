Es Noticia
Tragedia en Adamuz
Óscar Puente
Accidente en Cataluña
Mercosur
Felipe VI
Morante de la Puebla
Actualización de los trabajos de investigación y retirada de los trenes accidentados
Nuevas imágenes publicadas por la Guardia Civil sobre cómo van los trabajos en los trenes de Adamuz.
21/1/2026 - 11:58
Guardia Civil
