El PP levanta la tregua a un "Gobierno desbordado" tras el segundo accidente en Cataluña: "Falta transparencia"

El Partido Popular ha decidido dar por cancelada la tregua política que le dio al Gobierno después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que han fallecido 43 personas, según cifras provisionales. Para evitar ser señalado por "utilizar a las víctimas" o "politizar lo ocurrido", Alberto Núñez Feijóo dio orden de cancelar la actividad del partido el lunes y el martes. El miércoles, después del segundo accidente ocurrido en Cataluña, la formación convocó rueda de prensa.

El vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, era el encargado de comparecer ante los medios, después de que la noche anterior pusiera un mensaje en X exigiendo explicaciones por la decisión de Adif de cambiar la velocidad en el tramo Madrid-Barcelona a 160 km/h, como habían pedido antes técnicos de la compañía. Se sumaban a esta exigencia la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, o la diputada, Cayetana Álvarez de Toledo, también en redes sociales.

Las únicas declaraciones públicas de la cúpula en las últimas 48 horas fueron las realizadas por Feijóo desde Adamuz, donde dijo que no había recibido información del Gobierno, lo que se mantiene a día de hoy. Unas palabras que cayeron mal en el Ejecutivo, avanzando que la tregua política llegaba a su fin. Y así ha sido, Bravo ha dicho en rueda de prensa que ha defendido que "el PP ha dado una lección de prudencia y altura de miras".

"La sociedad tiene miedo"

"Esto es compatible con denunciar que hay un Gobierno desbordado", ha dicho Bravo, que ha informado de que este martes se puso en contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, trasladándole su preocupación, ya antes del accidente en Cataluña y de que se decretara el tercer cambio de velocidad en la vía, este miércoles. "La sociedad tiene miedo a utilizar uno de los mejores servicios públicos que había hace años", ha criticado.

Bravo se ha preguntado "cuál es el estado real de las vías en nuestro país", "la evaluación de riesgos de la red ferroviaria", "si se ha puesto en peligro a los pasajeros" o "por qué se cambia de criterio en horas", entre otra ristra de cuestiones para las que reclaman respuestas por parte del Ejecutivo para que "esto no vuelva a pasar". El vicesecretario del PP ha señalado directamente a Puente por su responsabilidad, preguntándose si conocían todas las incidencias registradas.

Preguntado por los motivos del silencio del PP, Bravo ha defendido que se ha producido por "respeto a las víctimas". "Lo mínimo es pedir al Gobierno explicaciones y que dé seguridad", ha dicho, recordando que el Ejecutivo no hizo lo mismo con Carlos Mazón en la Dana o con los presidentes del PP cuyas comunidades se vieron afectadas por los incendios. Ha evitado avanzar si llamarán al ministro Puente a declarar en el Congreso.